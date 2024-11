Sara Sorribes, la gladiadora del tenis español: "No me cansa más un partido de 4 horas que un entrenamiento"

Sara Sorribes (Vall de Uxó, 1996) recibió a un reducido grupo de periodistas en el club de Tenis Chamartín de Madrid, entre ellos a Antena 3 Deportes Digital, para repasar una temporada con subidas y bajadas -como la de cualquier deportista de alto nivel- pero que dio un golpe de efecto en París, donde la castellonense y su compañera Cristina Bucsa se colgaron el bronce sumando la decimoquinta medalla olímpica en la historia del tenis español.

La jugadora de 28 años es seria, luchadora y concienzuda en la pista, pero recibió con su mejor sonrisa a todos los allí presentes, muy educada y con ganas "de contestar a todas las preguntas" explicó la razón por la que muchos de sus partidos sobrepasan las dos horas y media, tres, o incluso cuatro, algo nada habitual en el circuito femenino: ante Linette en la Billie Jean King perdió en 3h49, lo mismo ante Stefanini en México (3h29) pero el culmen fue ante la china Gao en Pekín, donde se llevó la victoria en tres sets y tras 4 horas y 18 minutos, el que fue el cuarto partido femenino más largo de todos los tiempos.

"Cuando pasan las 3 horas de partido tengo muchas opciones de ganar"

"Cuando el partido pasa de 3 horas tengo muchas opciones de ganar, el otro día (Billie Jean King) jugábamos a las 10h y le dije a Paula Badosa que se preparara para jugar a las 14h, me dijo que estaba mal de la cabeza, necesito ese tiempo para llevar el partido a mi terreno", contestó a la pregunta de Antena 3 Deportes Digital en el evento organizado por Nara Seguros.

Ella lo tiene claro, y sabe que la falta de un saque potente -"Ojalá pudiese sacar a 200km/h"- y un golpe decisivo le obliga a buscar otras estrategias para ganar partidos, y la que le viene al pelo es la de ir desgastando a su rival poco a poco. Es un caso único en el circuito WTA, dominado por tenistas 'pegadoras' y con poco margen de error (al mejor de tres sets), Sorribes destaca por un planteamiento con muchos intercambios desde el fondo, una movilidad constante y un objetivo claro: agotar a la rival. Muchas veces lo consigue, pero siempre lo intenta. Es su sello personal, y así lo muestran los datos, 15 de los 51 partidos individuales (un 30%) que ha disputado en 2024 han sobrepasado las 2 horas y media, y dos de ellos se han ido a más de cuatro.

"¿El calendario? Tienen que darle una vuelta para que los jugadores no acabemos la carrera... uno con la cadera, otro con la rodilla..."

Una forma de jugar que choca con el calendario tan apretado: "¿Qué haría yo para mejorarlo? Si haces torneos más grandes pero no pones torneos todas las semanas sería una opción.. si das puntos en los torneos más pequeños pero solo das opción a jugar a tenistas por debajo de la posición 75 no sé si estás perjudicando o beneficiando. Tienen que darle una vuelta para que los jugadores no acabemos la carrera... uno con la cadera, otro con la rodilla...".

Jugó con anestesia en los Juegos de París

La castellonense no destaca por sus golpes, su ranking (105º) ni por los títulos ganados (2WTA en individuales), pero sí es un ejemplo de constancia, perseverancia y afán por mejorar día a día: "No me cansa más un partido de 3 horas que un entrenamiento", aseguró después de reconocer que jugó con anestesia en el brazo durante los Juegos Olímpicos: "Fue complicado, tenían que acertar, y no le dije nada a Cristina (compañera de dobles), me fui a entrenar a otras pistas".

La pregunta sobre Nadal y su polémica despedida era obligatoria, y Sara no la rehusó: "Creo que a todo el mundo le pilló por sorpresa la victoria de Países Bajos, aunque yo tengo claro que hubiese puesto a Rafa Nadal.

Sorribes cerró un año "intenso" con una de cal y otra de arena, de la alegría olímpica a la decepción en la Billie Jean King, y aunque no haya sido el mejor año en individuales (104 del mundo y un balance negativo de 24 victorias y 28 derrotas), lo ha compensado con un rendimiento excelente en la modalidad de dobles (campeona en Madrid y bronce en los JJOO): "Me encanta jugarlo porque me ayuda a mejorar", sentenció la gladiadora española.

Una masterclass

Para cerrar el acto, Sara Sorribes impartió una masterclass personalizada a varios de los allí presentes durante más de una hora.

