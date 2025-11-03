Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Fuerza

Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas!

Es conductor de autobús y fue capaz de arrastrar la embarcación hasta el muelle completando una distancia de 20 metros.

Wesly Derwinsky

Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas! | Antena 3

Publicidad

En Ohio (Estados Unidos) se buscaba al hombre más fuerte del mundo, y en juego estaba todo un récord Guinness. Los participantes tenían que arrastrar un ferry de 118 toneladas tirando de una cuerda. Wesly Derwinsky era la última esperanza, antes lo habían intentado otros 13 forzudos, y el canadiense, que es conductor de autobús, fue el que lo consiguió.

Movió 118 toneladas de ferry con 130 personas dentro

El reto es sencillo de explicar: mover un barco de 118 toneladas (118.000 kg) con 130 pasajeros hasta el muelle, y conseguirlo cuesta mas, hasta 14 hombres lo intentaron pero terminó siendo Wesly Derwinsky el más rápido en realizar la hazaña.

Lo arrastró 20 metros hasta la orilla

El canadiense compitió el último, aseguro sus pies contra esta placa de metal y comenzó a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas, utilizó cada gramo de sus 145 kilos y 1'91 de altura para que el ferry comenzase a avanzar. Derwinsky consiguió que el barco recorriese los 20 metros de vuelta a la orilla en 1 minuto y 21 segundos, el mas rápido de todos los participantes, lo que le asegura un nuevo récord Guinness.

Nunca nadie había movido antes un barco tan pesado

"Wesly, el récord a batir era de 83 toneladas y has movido 118, es un nuevo récord Guinness. Felicidades, ¡eres oficialmente increíble!", decía la jueza de los Guinness World Records. Nadie había movido nunca antes un barco tan pesado durante 20 metros: "Es increíble, nunca había tenido uno, siempre lo leía en los libros Guinness", decía tras completar la hazaña. Y ahora, Wesly Derwinsky, podrá leer su nombre entre los más fuertes del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Jannik Sinner celebra su victoria en el Rolex Paris Masters

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en su partido ante Casper Ruud en las Nitto ATP Finals

Nitto ATP Finals 2025: fechas, día del sorteo y posibles rivales de Carlos Alcaraz

Jannik Sinner celebra su victoria en el Rolex Paris Masters

Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Alcaraz y Sinner

Las cuentas por el número 1 en las Nitto ATP Finals entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Wesly Derwinsky
Fuerza

Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas!

Jannik Sinner posa con el trofeo del Masters de París
Masters París

Sinner vence a un dignísimo Aliassime, gana en París su primer Masters del año y recupera el número 1

Fermin Torres celebra el gol ante el Elche
LaLiga

El Barça cumple ante un valiente Elche con goles de Lamine, Ferran y Rashford (3-1)

El equipo de Flick vuelve a la senda de la victoria en un partido gris que ganó por pura pegada. Lamine marcó en Liga más de dos meses después y Rafa Mir anotó el de los visitantes y disparó dos veces al palo. El Barça, a 5 del Madrid.

El culturista Kadu Santos son su gato Baki
Muere culturista

Desvelan las causas de la muerte del culturista Kadu Santos a los 31 años: "Empeoró tras la muerte de su gato Baki..."

El conocido y premiado fisicoculturista falleció hace una semana en Brasil de forma repentina.

Los Alpes italianos nevados

Mueren cinco turistas alemanes, entre ellos una chica de 17 años, tras una avalancha en los Alpes italianos

Eduardo De Cobos

Eduardo De Cobos, de policía a ser campeón mundial de tiro de recorrido: "Para nosotros el arma es como la raqueta para el tenista"

Lamine Yamal durante un partido del Barça

Barcelona - Elche: Horario, onces OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga

Publicidad