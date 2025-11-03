Wesly Derwinsky, el nuevo hombre más fuerte del mundo: ¡bate el Guinness tras arrastrar un ferry de 118 toneladas con 130 personas!

En Ohio (Estados Unidos) se buscaba al hombre más fuerte del mundo, y en juego estaba todo un récord Guinness. Los participantes tenían que arrastrar un ferry de 118 toneladas tirando de una cuerda. Wesly Derwinsky era la última esperanza, antes lo habían intentado otros 13 forzudos, y el canadiense, que es conductor de autobús, fue el que lo consiguió.

Movió 118 toneladas de ferry con 130 personas dentro

El reto es sencillo de explicar: mover un barco de 118 toneladas (118.000 kg) con 130 pasajeros hasta el muelle, y conseguirlo cuesta mas, hasta 14 hombres lo intentaron pero terminó siendo Wesly Derwinsky el más rápido en realizar la hazaña.

Lo arrastró 20 metros hasta la orilla

El canadiense compitió el último, aseguro sus pies contra esta placa de metal y comenzó a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas, utilizó cada gramo de sus 145 kilos y 1'91 de altura para que el ferry comenzase a avanzar. Derwinsky consiguió que el barco recorriese los 20 metros de vuelta a la orilla en 1 minuto y 21 segundos, el mas rápido de todos los participantes, lo que le asegura un nuevo récord Guinness.

Nunca nadie había movido antes un barco tan pesado

"Wesly, el récord a batir era de 83 toneladas y has movido 118, es un nuevo récord Guinness. Felicidades, ¡eres oficialmente increíble!", decía la jueza de los Guinness World Records. Nadie había movido nunca antes un barco tan pesado durante 20 metros: "Es increíble, nunca había tenido uno, siempre lo leía en los libros Guinness", decía tras completar la hazaña. Y ahora, Wesly Derwinsky, podrá leer su nombre entre los más fuertes del mundo.

