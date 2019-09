Medvedev, uno de los tenistas más jóvenes y también con mayor proyección del mundo del tenis, demostró su mala educación a través de comportamientos antideportivos durante su partido frente al tenista español, Feliciano López.

En primer lugar, el tenista recibió pitos por su actitud con respecto a un recogepelotas y, posteriormente, este sacó la peineta de forma nada disimulada hacia la grada.

Sin embargo, la cosa no acabó ahí, pues el tenista en la entrevista de final de partido se dirigió de forma irónica a la grada: "Gracias a todos vosotros porque me habéis hecho ganar", apuntó.

"Si no hubierais estado aquí hoy, seguramente hubiera perdido porque estaba muy cansado del partido del otro día en el que acabé con calambres. Pero con vuestra energía he ganado. Recordarlo cuando os vayáis a dormir hoy, he ganado gracias a vosotros. Cuanto más me pitéis, más ganaré. Por vosotros. Gracias".

Ante ello, la sanción del Abierto de EEUU ha sancionado al tenista ruso con una multa de 9.000 dólares por su mal comportamiento. Así, se multa a Medvedev con 5.000 dólares por su acción antideportiva y con otros 4.000 por la realización de un gesto bulgar durante el encuentro.

El ruso, quinto cabeza de serie, con el primer set empatado 5-5 en la pista Louis Armstrong, le arrebató, enojado, la toalla de las manos a un recogepelotas y la arrojó a un lado mientras lo miraba de mala forma. Cuando la violación del código de conducta fue anunciada por el juez de silla Damien Dumusois, Medvedev lanzó su raqueta contra el suelo en señal de frustración.