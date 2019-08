El tenista ruso venció a Feliciano López por 7-6, 4-6, 7-6 y 6-4 pero, sin embargo, fue protagonista por su actitud antideportiva durante y en el final del partido.

Medvedev fue pitado por la afición estadounidense presente en el partido de tercera ronda del US Open, como consecuencia de su actuación contra un recogepelotas, a lo que este respondió con una peineta.

Además, con posterioridad al encuentro, el joven tenista de Rusia se mostró irónico en sus declaraciones, al mismo tiempo que alentaba al público a que continuara con los pitidos: "Gracias a todos vosotros porque me habéis hecho ganar", apuntó.

"Si no hubierais estado aquí hoy, seguramente hubiera perdido porque estaba muy cansado del partido del otro día en el que acabé con calambres. Pero con vuestra energía he ganado. Recordarlo cuando os vayáis a dormir hoy, he ganado gracias a vosotros. Cuanto más me pitéis, más ganaré. Por vosotros. Gracias".