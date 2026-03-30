Carlos Alcaraz regresa a la tierra en Murcia y arranca la cuenta atrás hacia Montecarlo

Carlos Alcaraz ya ha cambiado el chip. El número 1 del mundo inició este domingo sus entrenamientos sobre tierra batida en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, con la vista puesta en el Masters 1.000 de Montecarlo, primer torneo sobre arcilla de su temporada.

Tras cerrar la gira americana, en la que cayó en Miami ante Sebastian Korda y alcanzó las semifinales en Indian Wells, el murciano se ha puesto de nuevo a trabajar junto a su entrenador, Samu López, y su preparador físico, Alberto Lledó.

Después de unos días de descanso, el ganador de siete Grand Slam encara ahora una fase clave del calendario. Regresa a la tierra batida 295 días después de su último partido en esta superficie, cuando conquistó Roland Garros 2025.

Defiende corona en Montecarlo

Alcaraz viajará a Montecarlo el próximo viernes, con varios días de margen antes de su debut en el torneo monegasco, que ya ganó la pasada temporada tras imponerse a Lorenzo Musetti en la final.

El español afronta así su quinto torneo del año, tras un inicio brillante en el que conquistó el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, encadenando 16 victorias consecutivas antes de caer en Indian Wells y Miami.

Su calendario en tierra incluye también el torneo de Barcelona, los Masters 1.000 de Madrid -al que regresa tras no jugar en 2025- y Roma, donde fue campeón antes de defender su corona en Roland Garros.

El número 1 está en juego

En paralelo, mantiene el pulso por el número uno con Jannik Sinner, en una lucha que puede decidirse en esta gira. Alcaraz defiende una importante cantidad de puntos: 1.000 en Montecarlo, 330 en Barcelona, 1.000 en Roma y 2.000 en Roland Garros, lo que marcará su posición en el ranking en las próximas semanas.

De hecho, la victoria de Sinner en Miami le acerca al número 1 del ranking ATP. El italiano se sitúa a 1.190 puntos del español, aunque la gira de tierra batida puede ser decisiva y ya depende de sí mismo para hacerlo y lo tiene a tiro de piedra: en el caso en el que Sinner ganase el próximo torneo en Mónaco, daría igual si Carlitos llegase a la final, ya que el número 1 del mundo sería Jannik.

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