El serio aviso de Goran Ivanisevic a Alcaraz tras su actitud ante Korda: "Sin duda trabajaría..."

Goran Ivanisevic, actual entrenador de Arthur Fils y extécnico de Novak Djokovic, se ha referido a la situación que vive Carlos Alcaraz tras haber perdido en su tercera ronda de Miami, e hizo especial hincapié en la desesperación que evidenció el murciano en su partido ante Korda.

"Alcaraz debería trabajar en sí mismo para que no le suceda más en la cancha"

El que fuera excampeón de Wimbledon charló con el medio 'Sportklub' y dejó claro que entiende la presión a la que está sometido el murciano: "Le entiendo... Siempre hay alguien intentando arrebatarte el primer puesto. Le pasa a él, es joven, quiere irse a casa, tranquilizarse y seguir adelante. Si yo fuera mi propio entrenador con esta experiencia, tal vez ganaría algunos Grand Slams o torneos más, no puedo asegurarlo al 100%, pero sin duda trabajaría en mí mismo para que estas cosas no me sucedieran en la cancha", detalló Ivanisevic.

"Sinner es como un tiburón, pero Alcaraz es más versátil..."

El croata también quiso hacer una distinción entre los dos mejores tenistas del planeta, Alcaraz y Sinner: "Me encantan los dos. He seguido a Sinner desde que era junior y me gusta mucho como persona y como tenista. Alcaraz es más versátil, disfruta del tenis, se ríe... Siempre comparo a Sinner con Novak, son más parecidos, solo que Sinner ahora tiene más potencia, un mejor motor, neumáticos, llantas, todo eso. Cuando te atrapa, muerde como un tiburón, te devora. Alcaraz juega, sube y baja... Es genial que sean diferentes y sus partidos son increíbles, como demostró la final de París el año pasado, donde la gente no dijo ni una palabra durante cinco horas y media. Ese tipo de partido, ese tipo de tenis, ese tipo de intensidad, es fenomenal. Me encantan los dos, pero Alcaraz es más versátil y eso nunca cambiará, lo cual es aún mejor porque así los partidos son mejores", explicó el entrenador de tenis, que no dudó en rendirse a ambos tenistas.

"Quien descarte la motivación de Djokovic no entiende de tenis"

Otra de las grandes incógnitas del tenis actual es ver si finalmente Djokovic conquista su 25º major, lo que le convertiría en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en llegar a esa cifra en categoría individual: "En los Grand Slam, sigo creyendo que solo Djokovic puede derrotarlos (Alcaraz y Sinner), aunque vencer a ambos en menos de dos días resulta extremadamente complicado... ¿Si es posible el 25º Slam? Si no hubiese trabajado con él, quizá diría que no. Pero conociéndolo, en su vocabulario no existen "no puedo" o "imposible". Por supuesto que es posible. Muchos se preguntan de dónde surge su motivación para seguir compitiendo. Escucho a ciertos supuestos expertos y constantemente lo descartan. No sé si realmente entienden de tenis".

Nole llegó a la final del Open de Australia 2026, pero perdió en cuatro sets ante Alcaraz, y después cayó en octavos de Indian Wells ante Jack Draper. El último tenista, no llamado Alcaraz o Sinner, en ganar un major fue el propio Djokovic, que lo hizo en el US Open 2023. Ahora, tras bajarse de Miami, preparará la gira de tierra batida y elegirá un torneo previo a Roland Garros para poder llegar lo mejor posible al Slam francés, el que 'peor' se le ha dado históricamente (títulos en 2016, 2021 y 2023).

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