Lorenzo Musetti, rendido ante Carlos Alcaraz: "Cada vez me sorprende más su tenis"

Lorenzo Musetti no pudo con Carlos Alcaraz y cedió ante el murciano (6-4 y 6-1) en el que ha sido su último partido en las Nitto ATP Finals 2025, torneo al que llegó tras la renuncia de Novak Djokovic y del que se va con una victoria (De Miñaur) y dos derrotas (Fritz y Alcaraz). El de Carrara ha perdido los siete últimos duelos ante el jugador murciano, al que solo ha logrado vencer en la ya lejana final de Hamburgo de 2022. El jugador italiano ha firmado una gran temporada, encontrándose con Alcaraz en las últimas rondas de muchos torneos: final de Montecarlo, semifinales de Roma, semifinal de Rolan Garros y, anoche, round robin de las Nitto ATP Finals.

"Creo que conseguí empezar muy bien y sacar con fuerza. Era la única oportunidad que tenía para intentar hacer frente al juego de Carlos. Esta noche creo que él también ha sacado bastante bien. Me ha puesto en una situación en la que he tenido que correr mucho y ser muy agresivo", analizó Musetti en rueda de prensa en el Inalpi Arena.

El tenista de Carrara, que acabará 2025 como el número 8 de la ATP por delante de Ben Shelton, elogió la condición física de Alcaraz y las habilidades del murciano para pasar de la defensa al ataque en cada punto.

"Al final, por supuesto, la parte física fue difícil de manejar. Por supuesto, todo el mérito es de Carlos, que jugó un tenis realmente increíble. Cada día me sorprende más el tenis de Alcaraz. Lo sucedido hoy es todo mérito suyo. Sacó genial, demostró estar en una condición física impresionante e hizo un tenis increíble. Ojalá algún día pueda tomarme la revancha. Le veo muy consistente en todas las facetas del juego, siendo agresivo desde el primer golpe, especialmente, con el resto. Genera una potencia con su derecha que es asombrosa, muy difícil de contrarrestar. Espero poder vengarme algún día. Por supuesto, le deseo mucha suerte en la semifinal", apuntó Musetti.

El tenista de Carrara fue preguntado por la superioridad que, a día de hoy, ejercer Alcaraz y Sinner en el circuito.

"Creo que Alcaraz y (Jannik) Sinner tienen algo diferente a los demás en cuanto a habilidades. Ahora mismo, lo que más me impresiona, sinceramente, es su condición física, su forma de moverse y recuperarse, y la forma en que se deslizan y se mueven durante los intercambios. La forma en la que pasan de la defensa al ataque es probablemente lo que necesito mejorar para la próxima temporada", explicó Lorenzo Musetti.

Musetti, baja para la Copa Davis con Italia

El propio Musetti confirmó tras su eliminación en las Nitto ATP Finals que, al igual que Sinner, no jugará las finales de la Copa Davis en Bolonia.

"Dada mi condición física y mi situación familiar, de acuerdo con el capitán Filippo Volandri, he decidido no participar en la final de la Copa Davis en Bolonia", aclaró el tenista italiano de 23 años.

"Obviamente, hay mucho arrepentimiento y decepción por cómo llegué a esta competición. Con un mejor enfoque, quizás habría intentado jugarla, a pesar del compromiso familiar. Sabía que la fatiga física era difícil de superar después de las batallas de los últimos meses, y especialmente de las últimas semanas, en un solo día", concluyó Lorenzo Musetti.