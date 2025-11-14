Sinner, tras el número 1 de Alcaraz: "Si te dijera que estoy súper feliz... mentiría"

El italiano Jannik Sinner ha reconocido este viernes el gran año del español Carlos Alcaraz, recién proclamado número 1 del mundo, y no ha dudado en destacar su mérito tras vencer a Lorenzo Musetti en las ATP Finals. El jugador transalpino aseguró que, si no fuera él, "siempre" elegiría al murciano como el mejor del circuito.

"Si tuviera que haber otro número 1 que no sea yo, elegiría que fuera Alcaraz"

"Estaba muy atento al partido en ese momento. Me alegro por él. Si te dijera que estoy súper feliz, te estaría mintiendo, pero se lo merece porque ha hecho una temporada fantástica y está jugando a un nivel altísimo en cualquier superficie, con un tenis muy agresivo como hemos visto estos días", declaró Sinner en rueda de prensa tras su victoria ante el estadounidense Ben Shelton.

El italiano elogió también la capacidad de Alcaraz para soportar la presión y la calidad de su entorno: "Se lo ha merecido, tenía presión y la ha gestionado muy bien. Es una gran persona y tiene un gran equipo a su alrededor que trabaja muy bien", añadió.

De Miñaur, próximo escollo en Turín

Sinner, que cerró el año consolidado en la élite del tenis mundial tras ganar el Open de Australia y Wimbledon, admitió que el éxito de su rival supone un impulso para seguir creciendo: "Por mi parte, es una motivación para el año que viene. Trabajaremos mucho. Pero repito, se lo merece. Si tuviera que haber otro número 1 que no sea yo, elegiría que fuera él siempre, se lo merece", concluyó.

El italiano, clasificado para las semifinales de las ATP Finals, se enfrentará al australiano Álex de Miñaur, mientras que Alcaraz espera rival, que saldrá del duelo entre Alexander Zverev y Félix Auger-Aliassime.

