Lo peor de la borrasca Claudia recae sobre Ávila y Cáceres: el río Tormes se desborda a su paso por El Barco

La madrugada de este viernes ha sido de mucha lluvia y fuerte viento. La borrasca Claudia deja acumulados de más de 170 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Las rachas de viento han llegado a los 160 km por hora. Se debe mantener la precaución por las crecidas de los ríos.

Ángela Clemente
Publicado:

La situación es comprometida en España por la borraca Claudia. En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver el río Tormes a su paso por Barco de Ávila, que se ha desbordado. Durante la noche del jueves al viernes, la Junta ha enviado en la provincia de Ávila la alerta ES-ALERT. En Gibraleón, en Huelva, el agua cubría las calles del municipio. Y es que, la borrasca Claudia también ha golpeado Andalucía, como en San Fernando, en Cádiz. Preocupan los ríos, por lo que se ha pedido a la población evitar cauces y posibles zonas inundables.

Cáceres y Ávila se llevan lo peor de Claudia

Lo peor de la borrasca Claudia se está resgistrando en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde esta noche la Junta enviaba un mensaje de ES-ALERT al encontrarse en alerta roja hasta las 6:00 horas de este viernes por riesgo extremo de lluvias. Las autoridades pedían evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible "peligro extraordinario". Además, en la Sierra de Madrid el aviso es naranja por lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía precaución y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas por la borrasca. "Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central. Eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución", escribía en un mensaje publicado a medianoche en la red social X.

Situación 2 de emergencia

En Ávila, se declaraba la situación 2 de emergencia prevista en el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Inuncyl). De hecho, a última hora de este jueves las fuertes ráfagas de viento y las intensas lluvias obligaron a cortar dos carreteras de la red provincial.

A eso de las 23:30 horas, se envió un mensaje a través del sistema ES-Alert a la zona sur de la provincia de Ávila, aunque también llegó a los teléfonos de los vecinos de la capital -centro- para avisar de la previsión de "fuertes lluvias en las próximas horas".

En Extremadura, donde a las 23:38 horas se envió el mensaje de la alerta ES-Alert a la población de la zona afectada por la borrasca, se activó la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

