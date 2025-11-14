Ultimate Aerial Obstacle Course, el inédito circuito de obstáculos en el cielo: "Parece Misión Imposible"

El cielo no es el límite para treinta de los mejores atletas aéreos del planeta que han convertido el aire su propia pista de obstáculos. Han sido dos años de trabajo para que algunos de los mayores expertos en deportes extremos aéreos, como el piloto español de wingsuit Dani Román, creen el recorrido de obstáculos más extremo jamás grabado en el aire. En total, 15 obstáculos propuestos por los propios participantes y cada uno más espectacular que el anterior.

Ultimate Aerial Obstacle Course, el nuevo proyecto global de Red Bull, se ha grabado en localizaciones espectaculares en España, Suiza, Croacia, Italia, Austria, Estados Unidos, Bahamas y Emiratos Árabes Unidos. Wingsuiters, paracaidistas, pilotos de paramotor, ingenieros de drones y aviones a reacción han unidos sinergias para hacer realidad el circuito de obstáculos en el cielo más extremo jamás visto hasta la fecha.

Escenarios inauditos en ocho países

Entre montañas, mares, edificios y cielos, ningún escenario se le ha quedado grande a estos atletas que han planeado en el aire sorteando obstáculos. Nada menos que dos años han sido necesarios para coordinar las numerosas disciplinas. Uno de esos escenarios fue Manresa, en el que paracaidistas con el traje de hombre pájaro cruzaron una diana gigante en el cielo.

No faltó el protagonismo español de la mano del español Dani Román, que salió catapultado para sobrevolar un precioso paraje de montañas nevadas.

"La catapulta fue uno de mis favoritos, algo que no había hecho nunca. Que tres personas salgan disparadas de la montaña y vuelven en una línea es increíble", confiesa el piloto jienense.

"La catapulta fue una locura. Colocar tres catapultas en lo alto de una montaña lleva muchísimo trabajo. Las disparas todas a la vez y, de repente, estás volando. Es una sensación increíble y sin duda uno de mis momentos favoritos", recuerda Dani Román.

"Es absurdo, ambicioso y precioso"

Otro de los momentos más icónicos fue el momento en el que tres paracaidistas cruzaron un túnel de 600 drones que iluminaron el cielo de Dubái, dejando claro que el deporte extremo no tiene límites.

"Es absurdo, ambicioso y precioso: todo lo que amamos del vuelo", resume la secuencia Luke Aikins, director deportivo del proyecto y miembro del Red Bull Air Force. Para Dani Román, "parece una película de Misión Imposible" y afirma que, "aunque no conozcas el deporte, te va a encantar este vídeo".

