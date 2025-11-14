Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Semifinales ATP Finals

Carlos Alcaraz se enfrenta a Félix Auger-Aliassime en las semifinales de las ATP Finals

El canadiense derrotó a Zverev en la última jornada de la fase de grupos y se enfrenta al número 1 del mundo.

F&eacute;lix Auger-Aliassime en el partido ante Alexander Zverev

Félix Auger-Aliassime en el partido ante Alexander ZverevEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El canadiense Félix Auger-Aliassime ha superado este viernes al alemán Alexander Zverev (6-4 y 7-6(4)) en la última jornada de la fase de grupos de las Finales ATP y cerró su pase a semifinales, donde se medirá al español Carlos Alcaraz. Alcaraz se ha enfrentado a Auger-Aliassime un total de 7 veces en su carrera, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, siendo su último duelo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 con victoria del murciano (6-1 y 6-1). Las tres derrotas fueron en los tres primeros encuentros, entre 2021 y 2022.

Ocho títulos, 70 victorias, solo 8 derrotas... Carlos Alcaraz se ha coronado de forma oficial este viernes en Turín como el mejor tenista de 2025. El murciano, que aseguró el número 1 de la ATP tras vencer anoche a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1), ha levantado hoy en el Inalpi Arena, sede de las Nitto ATP Finals, el trofeo que le acredita como el número 1 a final de año. Es la segunda vez que Carlitos logra este hito, pues ya lo hizo en 2022 tras irrumpir en la élite y lograr su primer US Open, el primero de los seis Gran Slam que atesora con tan solo 22 años.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime

El partido semifinales las Nitto ATP Finals 2025 entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime se juega este sábado 15 de noviembre en la sesión nocturna del Inalpi Arena de Turín, no antes de las 20:30 horas (horario peninsular). Previamente disputarán la otra semifinal el italiano Jannik Sinner y el australiano Álex de Miñaur.

El partido Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime de las Nitto ATP Finales se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del torneo.

