Jupol exige que la NFL asuma el coste del dispositivo policial en Madrid: "Es una auténtica barbaridad"

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha calificado como "una auténtica barbaridad" el dispositivo policial para el partido de la NFL de este domingo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. Además, señalan que ese dispositivo policial será sufragado por ciudadanos pese a tratarse de una actividad privada con fines lucrativos.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Jupol considera que el dispositivo es "excesivo para la naturaleza del evento" y solicitan que la Dirección General de la Policía inste a la organización del evento de la NFL a "asumir íntegramente los costes del dispositivo policial y que se revisen los protocolos para que en eventos privados de gran magnitud se aplique un criterio sistemático por el cual los organizadores privados paguen por los servicios policiales".

Gran dispositivo policial para el partido de la NFL

Según la información trasladada a los agentes, el despliegue policial de este domingo en Madrid incluirá diez grupos de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional (UIP), seis grupos de la UIP de Madrid, tres de la UCI y un grupo desplazado desde Valladolid lo que supone más de 400 agentes solo de estas unidades. A todas esas unidades, se suman efectivos de caballería, subsuelo, medios aéreos, así como otras especialidades que integrarán el dispositivo.

Para Jupol, se trata de una "auténtica barbaridad", no solo por el volumen de funcionarios movilizados, sino porque, "por petición expresa de los organizadores, no habrá presencia policial dentro del estadio", algo que catalogan de "inédito" en España en un evento de estas dimensiones.

Por último, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional defiende que los agentes movilizados acudirán al evento "cumpliendo con su deber", y no como un "favor al organizador, sino como una obligación institucional". Además, reclaman "normativas más exigentes para evitar que los ciudadanos subsidien con sus impuestos operativos de seguridad de actos privados con fines lucrativos".

Madrid recibe "con los brazos abiertos" a la NFL

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España dieron este viernes la bienvenida "con los brazos abiertos" y con el deseo de mantener "una larga relación en el tiempo" a la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, con motivo de lo primer partido de la historia en España de este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

"Esta semana une a una de las mejores ciudades del mundo con una de las mejores competiciones del mundo", expresó Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y que calificó a la NFL como "icónica".

Para el alcalde, es un "privilegio" acoger este encuentro que permitirá a Madrid vivir "un día extraordinariamente especial", del que además aprovecharán "para fortalecer" las competiciones de la ciudad y la región. También remarcó que Madrid recibe a dos equipos de dos ciudad con las que tienen "tanta relación".

"Con Washington compartimos la condición de capital y con Miami el ser una ciudad de características culturales similares. Y también son dos equipos especiales. Los Commanders, una de las franquicias más antiguas que hay, y los Dolphins, los únicos que hicieron una temporada perfecta y eso pocos equipos de cualquier competición pueden decirlo", subrayó Almeida.

El edil madrileño insistió en que están ante una "oportunidad histórica". "Y creemos que puede tener continuidad en el tiempo y esperemos que haya una larga relación uniendo los destinos de una gran ciudad con los de una gran competición", deseó.

"Madrid será el domingo una ciudad ejemplar, daremos un espectáculo único en la mejor sede, y soy atlético, para una competición de estas características. No hay ninguna localización tan icónica como el Santiago Bernabéu que haya sido testigo de la evolución de esta ciudad y que haya sabido reinventarse continuamente. Madrid es una ciudad que acoge con los brazos abiertos y que considerará madrileño a cualquier seguidor de los Dolphins y los Commanders", aseguró Martínez-Almeida.