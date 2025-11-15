Carlos Alcaraz y la racha de Sinner en indoor: "Hay ciertos jugadores que lo han llevado al límite, pero..."

Carlos Alcaraz se juega hoy el pase a la final de las Nitto ATP Finals ante Felix Auger-Aliassime, hace dos años disputó las semifinales en el Inalpi Arena pero cayó ante Djokovic en dos sets (6-3 y 6-2). El serbio se acabaría coronando por séptima vez en su carrera ante Sinner, esa fue la última vez que alguien venció en pista rápida indoor al de San Cándido. La racha del italiano desde aquel día es de 29 victorias consecutivas, habiendo decantado a su favor los últimos ocho partidos jugados en Turín sin haber cedido un set (16-0).

No parece haber antídoto ni jugador que pueda neutralizar el tenis de Jannik Sinner en este tipo de condiciones. Carlos Alcaraz buscará entre hoy y mañana lo que parece un imposible, pero si hay un jugador capaz de hacer milagros ese es el de El Palmar. No en vano, el número 1 del mundo ha derrotado a Sinner en custro finales esta temporada (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open). El italiano superó al murciano en la final de Wimbledon, aunque el cara a cara refleja un 10-5 a favor del español.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero valoró el reto que supone, siempre que supere hoy a Auger-Aliassime en su semifinal y Sinner hago lo propio en la suya ante De Miñaur, enfrentarse al italiano en pista rápida indoor.

"Es uno de los mayores retos que hay, Jannik lleva sin perder un partido en indoor dos años. Aquí (en Turín) lleva sin perder un set mucho tiempo, es el reto a batir. Estamos preparados, estamos jugando bien, estamos con energía y es el mayor reto que tenemos ahora mismo", admitió Alcaraz en El Larguero de la Cadena Ser.

"Sinner está alcanzado un nivel en indoor muy, muy alto"

Alcaraz es muy consciente de que Sinner acumula 29 triunfos consecutivos en pista rápida indoor y que, a día de hoy, parece invencible en estas condiciones.

"Es lo que muestran lo datos. Yo le veo jugar y veo superioridad, si te digo la verdad. Hay ciertos jugadores que lo han llevado al límite y lo han tenido ahí, pero una vez más, lo que siempre digo, los verdaderos campeones y jugadores top siempre se muestran en los momentos importantes y eso es lo que siempre hace Jannik. Y eso es digno de valorar y darle crédito. Obviamente, 29 victorias seguidas en indoor, perdió con Djokovic en tres sets... Está alcanzado un nivel en indoor muy, muy alto", admite Alcaraz.

Carlos Alcaraz aseguró que, pese al dominio que mantienen entre él y Sinner en el circuito, "hay muchos jugadores que nos ponen en problemas y que también tienen opciones de ganar torneos".

"El tenis es cosa de muchos jugadores. Obviamente, por los resultados y o que se está viendo puede que la gente nos tenga a nosotros dos como la cabeza del tour, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que hay muchos jugadores que nos ponen en problemas y que también tienen opciones de ganar torneos y estar peleando por grandes cosas. Y yo creo que esa es la realidad, aunque los resultados estén mostrando que Jannik y yo estamos siempre ahí", afirmó Alcaraz.

Respecto a su rival de hoy en las semifinales de las Nitto ATP Finals, Carlos Alcaraz avisó sobre la fortaleza de Felix Auger-Aliassime en pista rápida indoor.

"Es un jugador de 'indoor', de los que más victorias tienen en 'indoor' en lo últimos tres o cuatro años y eso da a entender lo difícil que es jugar contra él y lo buen jugador que es", explicó Alcaraz.

El ganador de seis grand slam y ocho títulos en 2025 también mostró que su hambre sigue intacta y que su objetivo es "terminar el año con diez títulos, con las ATP Finals y la Davis Cup".

El jugador de El Palmar también confesó que repetir el sentimiento de ganar un 'Gran Slam' es su mayor motivación para una carrera que espera tenga "muchas temporadas por delante".

"Seguir conquistando 'Grand Slams'. Ese sentimiento cuando alzas un trofeo de 'Grand Slam', eso es lo que te sigue moviendo para seguir dándolo todo, seguir entrenando y seguir mejorando, para volver a sentirlo. Eso es lo que realmente me motiva", confesó el español, campeón de estos torneos los dos últimos años junto a Sinner.

"Dos años terminando la temporada como número uno, con 22 años, muchos años por delante, muchas temporadas por delante, ojalá que no se estanque aquí", indicó Alcaraz.

"La verdad que significa mucho, por el trabajo que hemos hecho durante todo el año. Ha habido idas y venidas, altibajos, momentos buenos, momentos malos, poder aprender de todos esos momentos, poder seguir trabajando, seguir yendo adelante, verme a mí jugando un buen tenis, y sobre todo consistente, yo creo que eso es lo que transmite el terminar el año como número uno, todo ese camino", añadió Alcaraz en la entrevista en El Larguero.