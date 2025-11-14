Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mbappé deja la concentración de Francia y regresa a Madrid: sufre una inflamación en el tobillo

El delantero parisino regresa a la capital de España para someterse a pruebas por una inflamación del tobillo derecho.

Kylian Mbapp&eacute;, tras el partido ante Ucrania en Par&iacute;s

Kylian Mbappé, tras el partido ante Ucrania en París

La selección francesa de fútbol ha confirmado que Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga abandona la concentración de 'Les Bleus' y regresan a Madrid por "una inflamación en el tobillo derecho" y "una distensión en el isquiotibial izquierdo", respectivamente.

El anuncio lo hizo hoy la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado publicado poco antes de que saliera desde París en dirección a Bakú el avión con el grueso del equipo que se enfrentará a Azerbaiyán en las eliminatorias para el Mundial. En ese comunicado, la FFF señaló que Kylian Mbappé "se sigue resintiendo de una inflamación del tobillo derecho que necesita exámenes" que se le van a practicar hoy mismo en Madrid.

Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia (4-0) ante Ucrania en París, un triunfo que garantizó la presencia de la selección francesa en el Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) también comunicó que Eduardo Camavinga regresa a Madrid por "una distensión en el isquiotibial izquierdo".

Francia volará a Bakú únicamente con 22 jugadores a las órdenes de Didier Deschamps.

