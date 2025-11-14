Muere a los 72 años Xabier Azkargorta, exentrenador de Tenerife, Espanyol y Sevilla

Luto y conmoción en el fútbol español y boliviano tras confirmarse la muerte de Xabier Azkargorta, el que fuera entrenador de Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989), Tenerife (1989-1991) y la selección boliviana.

"Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.", informó el Espanyol en sus redes sociales.

Xabier Azkargorta, nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 26 de septiembre de 1953, hizo historia al lograr clasificar a Bolivia para el Mundial de 1994, una gesta por la que se convirtió en toda una celebridad en ese país. El técnico vasco falleció este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los 72 años.

El primer club en comunicar el fallecimiento de Xabier Azkargorta fue el Oriente Petrolero.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994", señaló el club boliviano en sus redes sociales.

El Tenerife guardará un minuto de silencio ante el Celta B

El Tenerife ha recordado que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

"Luto en el tinerfeñismo por el fallecimiento de Xabier Azkargorta, entrenador blanquiazul en las temporadas 89-90, logrando la histórica permanencia en Riazor, y 90-91, con 41 partidos en el banquillo del #CDTenerife. Este sábado se guardará un minuto de silencio en su memoria antes del #TenerifeCeltaFortuna y los jugadores blanquiazules portarán crespones negros en señal de luto. Un abrazo a su familia y amigos. DEP", informa el CD Tenerife.

El Sevilla FC también ha lamentado la muerte de Xabier Azkargorta, que entrenó al club hispalense entre 1987 y 1989.

Azkargorta también dirigió a la selección de Chile, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.