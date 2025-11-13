Carlos Alcaraz se mete en las semifinales de las ATP Finals

Carlos Alcaraz ha accedido este jueves matemáticamente a las semifinales de las Finales ATP sin necesidad de jugar ante el italiano Lorenzo Musetti, gracias la victoria en dos sets del australiano Álex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3.

Solo un escenario dejaba al español fuera de la siguiente ronda: una derrota ante Musetti en dos sets complementada con una victoria de Fritz ante De Miñaur. Descartado por tanto el último de los dos condicionantes planteados, Alcaraz está matemáticamente en semifinales por segunda vez en su carrera (2023, 2025), donde ya se podría encontrar con el italiano Jannik Sinner, clasificado como primero de su grupo.

Si pierde se enfrentará a Sinner en semis

Su cruce dependerá del resultado del duelo entre Alcaraz y Musetti. En caso de ganar, Alcaraz será primero de grupo y, por tanto, solo podrían verse en la gran final. En caso de derrota del murciano, se medirían en semifinales.

Ambos pelean por ser el número 1 del año: a Carlitos le basta con sumar un triunfo, ya sea ante Musetti o en unas semifinales que serían, en este caso, ante Sinner debido a la hipotética derrota ante su compatriota.

De Miñaur, por su parte, conserva posibilidades de clasificar a la próxima ronda; necesita que Alcaraz gane a Musetti en dos sets.

A por el número 1 con la "tranquilidad" del pase

Así las cosas, Alcaraz saltará esta noche a la pista central del Inalpi Arena de Turín con la "tranquilidad" que supone tener la certeza de las semifinales en las Finales ATP, pero con el objetivo de ganar el duelo por el número 1 del año y evitar al italiano Jannik Sinner hasta la hipotética final.

"Intento no pensar en ello, pero es muy difícil no pensar en el puesto número 1. Al principio del partido pensé un poco en ello. Pero durante el partido había muchas otras cosas en las que estar", declaró el murciano en rueda de prensa tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz el pasado 11 de noviembre.

Ante Musetti, en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals, en realidad no le queda otra que pensar en ser el número 1 del año; ya clasificado a semifinales, su partido se reduce a eso. De fondo, la posibilidad de evitar a Sinner en semifinales.

Y es que en caso de ganar a Musetti el premio es doble. Número 1 asegurado y primero de grupo para semifinales.

La derrota supondría un nuevo desafío para Alcaraz

La derrota, no obstante, supone otro desafío en su carrera: segundo puesto del grupo y enfrentamiento ante Sinner para certificar su dominio en el ranking y luchar por un puesto en la final de un torneo que nunca ha ganado.

Alcaraz tendrá a todo el público en contra al disputarse el torneo en tierras italianas y jugar contra un ídolo local, Musetti. Los aficionados animarán al de Carrara, que necesita ganar para poder estar en semifinales. La victoria de Musetti, asimismo, garantiza al italiano ser primero de grupo y evitar el derbi italiano ante Sinner en semis.

Contará el murciano con un apoyo claro, el del australiano Álex de Miñaur. La victoria del tenista de origen hispano-uruguayo ante Fritz en dos sets permitió la clasificación anticipada de Alcaraz; ahora, la victoria de Alcaraz permitiría la clasificación como segundo de grupo de De Miñaur.

