Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP Finals

Carlos Alcaraz se mete en las semifinales de las ATP Finals

El australiano De Miñaur bate al estadounidense Fritz y clasifica sin jugar a Alcaraz a las semifinales.

Carlos Alcaraz celebra la victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz

Carlos Alcaraz celebra la victoria sobre el estadounidense Taylor FritzEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz ha accedido este jueves matemáticamente a las semifinales de las Finales ATP sin necesidad de jugar ante el italiano Lorenzo Musetti, gracias la victoria en dos sets del australiano Álex de Miñaur ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3.

Solo un escenario dejaba al español fuera de la siguiente ronda: una derrota ante Musetti en dos sets complementada con una victoria de Fritz ante De Miñaur. Descartado por tanto el último de los dos condicionantes planteados, Alcaraz está matemáticamente en semifinales por segunda vez en su carrera (2023, 2025), donde ya se podría encontrar con el italiano Jannik Sinner, clasificado como primero de su grupo.

Si pierde se enfrentará a Sinner en semis

Su cruce dependerá del resultado del duelo entre Alcaraz y Musetti. En caso de ganar, Alcaraz será primero de grupo y, por tanto, solo podrían verse en la gran final. En caso de derrota del murciano, se medirían en semifinales.

Ambos pelean por ser el número 1 del año: a Carlitos le basta con sumar un triunfo, ya sea ante Musetti o en unas semifinales que serían, en este caso, ante Sinner debido a la hipotética derrota ante su compatriota.

De Miñaur, por su parte, conserva posibilidades de clasificar a la próxima ronda; necesita que Alcaraz gane a Musetti en dos sets.

A por el número 1 con la "tranquilidad" del pase

Así las cosas, Alcaraz saltará esta noche a la pista central del Inalpi Arena de Turín con la "tranquilidad" que supone tener la certeza de las semifinales en las Finales ATP, pero con el objetivo de ganar el duelo por el número 1 del año y evitar al italiano Jannik Sinner hasta la hipotética final.

"Intento no pensar en ello, pero es muy difícil no pensar en el puesto número 1. Al principio del partido pensé un poco en ello. Pero durante el partido había muchas otras cosas en las que estar", declaró el murciano en rueda de prensa tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz el pasado 11 de noviembre.

Ante Musetti, en la tercera jornada de la fase de grupos de las ATP Finals, en realidad no le queda otra que pensar en ser el número 1 del año; ya clasificado a semifinales, su partido se reduce a eso. De fondo, la posibilidad de evitar a Sinner en semifinales.

Y es que en caso de ganar a Musetti el premio es doble. Número 1 asegurado y primero de grupo para semifinales.

La derrota supondría un nuevo desafío para Alcaraz

La derrota, no obstante, supone otro desafío en su carrera: segundo puesto del grupo y enfrentamiento ante Sinner para certificar su dominio en el ranking y luchar por un puesto en la final de un torneo que nunca ha ganado.

Alcaraz tendrá a todo el público en contra al disputarse el torneo en tierras italianas y jugar contra un ídolo local, Musetti. Los aficionados animarán al de Carrara, que necesita ganar para poder estar en semifinales. La victoria de Musetti, asimismo, garantiza al italiano ser primero de grupo y evitar el derbi italiano ante Sinner en semis.

Contará el murciano con un apoyo claro, el del australiano Álex de Miñaur. La victoria del tenista de origen hispano-uruguayo ante Fritz en dos sets permitió la clasificación anticipada de Alcaraz; ahora, la victoria de Alcaraz permitiría la clasificación como segundo de grupo de De Miñaur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jannik Sinner aplaca a Zverev y sella su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals

Sinner y Zverev se saludan tras su partido en Turín

Publicidad

Deportes

Pedro Vives con Carlos Alcaraz

Pedro Vives y la desconocida labor de ser 'sparring' en el tenis: "Nadal y Alcaraz son muy buenos"

Fernando Alonso y Adrian Newey en la presentación del ingeniero con Aston Martin

Adrian Newey: "No tengo ni idea de cómo iremos en 2026"

Los Hermanos Pou abriendo la vía Vicios ocultos en los Picos de Europa

Los hermanos Pou abren una nueva vía en los Picos de Europa: Vicios ocultos (7c+?/285m)

El momento del ataque del tiburón y el cómo quedó la tabla de Andy McDonald
WingFoil | Australia

Una cámara graba el momento exacto en que un tiburón blanco muerde la tabla de un surfista en Australia

Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Clásico de LaLiga EA Sports
Barcelona FC

Xavi Hernández desvela el error que le costó el puesto en el Barcelona: "Me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'"

Irene Montero y Luis Rubiales
Fútbol femenino

Irene Montero responde a Rubiales: "Todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual"

La secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad ha contestado a Luis Rubiales tras cargar contra ella en la entrevista en El Chiringuito donde habló sobre lo ocurrido con Jenni Hermoso.

Sinner y Zverev se saludan tras su partido en Turín
Nitto ATP Finals 2025

Jannik Sinner aplaca a Zverev y sella su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals

El italiano supera Alexander Zverev en dos sets (6-4 y 6-3) y sella su pase a semifinales como primero del grupo Björn Borg. "Quiero ser tácticamente perfecto contra todos", señala Sinner.

Imagen publicada por el antiguo club de Daniel Sorín Muresan

Tragedia en Málaga por la muerte de Daniel Sorín Muresan a los 18 años en un accidente

Fernando Alonso durante el GP de Holanda

"Si el coche rinde como este año, Fernando Alonso se marchará en 2026"

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil

Ancelotti echa un capote a Xabi Alonso: "¿Qué más se le puede pedir?"

Publicidad