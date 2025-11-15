La gripe aviar ya podría considerarse una "enfermedad endémica", según los biólogos

La gripe aviar se podría considerar "una enfermedad endémica en España". Así lo han detallado varios biólogos que reiteran que, al haber "registros de casos durante todo el año" con picos de contagios elevados fuera de la época de migración, "evidencian una permanencia de la enfermedad".

El biólogo de SEO/BirdLife, Jorge Orueta, ha recordado a EFE que el foco del virus H5N1 detectado en agosto de este mismo año en Vizcaya. Ese foco se identificó en una gaviota y derivó en el sacrificio preventivo de otras 17 aves que estuvieron en contacto con esa gaviota. Asimismo, Orueta ha matizado que "no se puede decir si el cambio climático aumenta o disminuye, pero desde luego, cambia los patrones de emigración" de las aves, de manera que algunas especies que "antes no coincidían", ahora "lo hacen y eso puede generar encuentros que propician contagios y brotes en momentos en los que antes no ocurrían".

De la misma manera, ese factor termina modificando "las condiciones físicas en las que sobrevive el virus", ya que ha sido posible comprobar "una relación positiva entre las precipitaciones invernales y el incremento de probabilidad en su aparición y supervivencia".

Menos humedales y más casos de gripe aviar

En el mismo sentido, se ha manifestado Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura. Cardalliaguet apunta que todavía "no hay evidencia de que la gripe aviar esté influenciada por el cambio climático" directamente. Ha señalado, que al haber menos humedales disponibles, los animales se concentran "un poco más de lo normal", lo que explica el aumento de casos en esta época del año.

Por otro lado, la investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, Ursula Hofle Hansen, ha indicado que las grullas y otras especies han llegado más tarde este año debido a las altas temperaturas registradas durante el otoño, lo cual retrasó el proceso migratorio. Según Hansen, "si las temperaturas siguen bajando, habrá más desplazamientos y probablemente más brotes" y de hecho, hay "muchos brotes activos en el centro y este de Europa y ahora, están llegando de allí aves migratorias que pueden venir infectadas".

Confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre

Para remediar esta situación, el Gobierno ordenó el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España en previsión de un posible empeoramiento de los contagios por las migraciones silvestres. Esta decisión, que se tomó el pasado jueves, amplía el encierro que ya afectaba a 1.200 municipios en zonas de especial riesgo y vigilancia.

El biólogo Orueta considera que esta medida es "positiva" y recuerda que ya se tomó antes de forma obligatoria en circunstancias similares.

Este virus se transmite por contacto directo a través de heces, secreciones respiratorias o plumas contaminadas, por lo que se ha aconsejado evitar que las aves de corral compartan los mismos bebederos y separar a las anátidas de los pavos y pollos más sensibles al contagio.

Riesgo "muy bajo" para las personas

Respecto al riesgo para las personas, Hansen señala que es muy bajo y que no existe peligro por estar en el campo o por consumir carne o huevos ya que el "virus se inactiva al cocinar y los productos procedentes de granjas con sospecha no llegan al mercado". De hecho, tan solo las personas con exposición prolongada a aves infectadas en entornos cerrados podrían verse afectados, por lo que deben usar equipos de protección adecuados.

