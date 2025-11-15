¿Qué se sabe del presunto asesinato de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia

La investigación sobre la muerte de Encarnita Polo, icono del pop y la copla de los 60 y 70, está abierta. La artista, conocida por grandes éxitos como 'Paco, Paco, Paco', falleció este viernes en la residencia Decanos de Ávila, donde vivía desde hace años. Según las primeras pesquisas, podría haber muerto a manos de otro residente, un hombre octogenario que convivía con ella, que la habría estrangulado.

El presunto agresor, que hasta ahora no había mostrado comportamientos violentos, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario. Permanecerá allí hasta que los médicos determinen que puede pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a EFE.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, ha asumido el caso y analiza lo ocurrido dentro de la residencia. Aunque el fallecimiento fue comunicado inicialmente sin identificar a la víctima, fuentes próximas a la investigación confirmaron que se trataba de Encarnita Polo y que habría sido otro residente quien la atacó.

El adiós a una figura histórica de la música

La artista será enterrada en Ávila, donde residía en sus últimos años, después de celebrarse un acto en el velatorio en el que se encuentra el cuerpo de la artista sevillana.. Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento a familiares y amigos con un emotivo mensaje: "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", añadiendo que "para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único". También pedía respeto y privacidad para la familia, y descarta ofrecer declaraciones públicas mientras atraviesan el duelo: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

La vida de Encarnita Polo

Nacida en Sevilla en 1939, Encarnita Polo se convirtió en una de las voces más populares de España gracias a la televisión y a su estilo flamenco-pop. Aunque se retiró del mundo discográfico hace décadas, siguió siendo un rostro habitual en programas y especiales. En 2012 reveló haber sido víctima de las preferentes de Bankia y haber perdido gran parte de sus ahorros. En sus últimos años vivió alejada de los focos y fue tratada de un cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.