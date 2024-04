Garbiñe Muguruza anuncia oficialmente su retirada del tenis: "No lo he echado de menos"

Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado 16 de abril su retirada oficial del tenis profesional a los 30 años y tras más de un año fuera de las pistas. La tenista lo ha comunicado a los medios de comunicación en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, Madrid.

"Ha llegado el momento, no he echado de menos el tenis"

"Ha llegado el momento de despedirse, ha sido una carrera larga y llena de anécdotas preciosas pero siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir una nueva etapa. Quiero ser sincera y clara, aunque me siento joven para decir que me retiro porque solo tengo 30 años...La decisión la he ido tomando poco a poco, estos meses han sido clave cuando volví a casa y dejé de competir. El descanso lo recibí con los brazos abiertos. No echaba en falta la disciplina y la dificultad de la vida que llevaba antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece mirar es mi siguiente capítulo y no el de tenis", explicó la hispanovenezolana, que afirmó estar nerviosa a la hora de anunciar la noticia.

"Quiero casarme, formar una familia, tener un perro..."

La ganadora de dos slams apuntilló que el tenis profesional "te priva de muchas cosas": "Ahora tengo planes de formar una familia, quiero casarme, tener un perro... Y seguir involucrada en el mundo del tenis y con mis patrocinadores. No me gusta quedarme sentada, surgirán cosas", aseguró.

Llevaba fuera del circuito desde enero de 2023

Muguruza disputó su último partido oficial el 30 de enero de 2023 en el torneo de Lyon, donde perdió en primera ronda ante la checa Noskova por 6-1 y 6-4. Tras esta derrota, la sexta consecutiva entonces, decidió tomarse un descanso indefinido que ha terminado derivando más de un año después en el retiro oficial de una de las mejores tenistas españolas de la historia. Este mismo viernes se comunicó que iba a tener lugar una rueda de prensa suya en Madrid en la que muchos ya intuían una noticia que venía siendo un secreto a voces: "A día de hoy no tengo ninguna intención -de volver a la competición-. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar el tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", dijo en octubre de 2023.

Número 1 y campeona de Roland Garros y Wimbledon

La nacida en Venezuela llegó a lo más alto del ranking WTA el 11 de septiembre de 2017 coronándose como número 1 del mundo poco después del que sería su segundo y último Grand Slam: Wimbledon 2017, un año antes conquistó también el título en Roland Garros, 2016. Ya en la recta final de su carrera ganó otro prestigioso torneo: las Finales de la WTA en 2021 imponiéndose a la estonia Kontaveit partido por el título. Muguruza ganó 10 títulos WTA (Hobart, Pekín, Cincinnati, Monterrey (x2), Dubái y Chicago y también perdió dos finales de majors: final del Open de Australia 2020 ante la estadounidense Sofia Kenin y Wimbledon 2015 ante Serena Williams. Un año más tarde venció a la propia Serena en la tierra de París (RG 2016) y a su hermana Venus en la final de Wimbledon una temporada después (2017).

Badosa: "Fuiste el espejo donde me miré de pequeñita"

Después de conocerse la noticia, Paula Badosa ha querido acordarse de su compatriota con un respetuoso y cariñoso mensaje en sus redes sociales: "Fuiste el espejo donde me mire desde pequeñita. Gracias Garbi por dar tanto al tenis español. Fue un placer compartir contigo estos años. Feliz vida, te lo mereces".

