Rafa Nadal y Carlos Alcaraz volverán a jugar juntos este mes: ¿cuándo y en qué torneo?

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, los dos mejores tenistas españoles del mundo, podrían volver a compartir pista este mismo mes de septiembre, ya fuera jugando en dobles o sencillamente compitiendo en el mismo equipo...

El murciano de 21 años -campeón de Roland Garros y Wimbledon en 2024- cayó por sorpresa hace unos días en la segunda ronda del US Open ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, una derrota dura e inesperada que no le permitió defender los puntos de las semifinales del año pasado. Ya 'pasado' el mal trago, el pupilo de Ferrero, que aseguró que no atraviesa por un buen momento: "Mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte...", volverá a la competición la próxima semana.

Alcaraz se prepara para la Davis

Y lo hará nada más y nada menos que representando a España en la fase de grupos de la Copa Davis 2024 (del 10 al 15 de septiembre). El número 3 del mundo formará equipo con Roberto Bautista, Marcel Granollers, Pedro Martínez y Pablo Carreño (Ferrer es el capitán), pero no con Rafa Nadal, que por calendario podría haber sido de la partida pero que decidió prepararse directamente para la Laver Cup 2024 (del 20-22 de septiembre), una cita en la que también estará Carlitos.

Nadal y Alcaraz, en el equipo Europa de la Laver Cup

Los dos españoles confirmaron su presencia en este curioso y divertido torneo de exhibición que enfrenta a varios jugadores de Europa contra el 'Team World' (resto del mundo). El equipo europeo, capitaneado por Borg, estará formado por Nadal, Alcaraz (debuta en el torneo), Zverev, Medvedev, Tsitsipas y Ruud; mientras que los jugadores del resto del mundo serán De Miñaur, Fritz, Shelton, Paul, Tiafoe y Tabilo.

Podría ser aquí dónde Nadal y Alcaraz pudieran volver a compartir pista y jugar en dobles como ya lo hicieron por primera vez en los Juegos Olímpicos de París. Eso será decisión del capitán, la leyenda Björn Borg. Saldremos de dudas del 20 al 22 de septiembre en Berlín, la ciudad que acoge esta edición.

En la fase final de noviembre en la Davis... podrían volver a coincidir

No obstante, Rafa y Carlos también podrían coincidir de nuevo en el mes de noviembre, dónde tendrá lugar del 19-24 la fase final de la Copa Davis 2024, que precisamente se disputará en el Martín Carpena de Málaga. Ese reencuentro, de confirmarse, podría significar uno de los últimos torneos del balear como profesional, aunque a día de hoy solo sabemos que jugará la Laver Cup.

Francia, Australia y República Checa, rivales de España

Sin embargo, para que eso pueda tener lugar, España primero tiene que clasificarse a la fase final, algo que intentará del 10-15 de septiembre (la próxima semana) en la fase de grupos en la que sí estará Carlitos, pero no Rafa. España, incluida en el Grupo B, se enfrentará a tres países en busca de una de las dos plazas que le darían acceso a la fase final de Málaga: jugarán ante Francia, Australia y República Checa en Valencia. El resto de selecciones disputarán sus partidos en otras tres sedes: Bolonia, Manchester y Zhuhai. Italia, por cierto, defiende el título de 2023.

¿Se clasificará España a las finales de Málaga? De hacerlo... ¿podremos ver de nuevo juntos a Nadal y Alcaraz?

