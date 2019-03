Rafa Nadal y David Ferrer no se muestran preocupados por el Zika

Rafael Nadal afirmó en Río de Janeiro que no le asusta "en absoluto" la emergencia sanitaria decretada en Brasil por la propagación del virus del Zika. "No estoy asustado en absoluto. Sé del riesgo, pero si ocurre (que se contagia), mala suerte", dijo Nadal en una rueda de prensa en la víspera de su debut en el ATP 500 de Río.

Nadal restó importancia al peligro del zika y dijo que "si hubiera tanto riesgo, no se viviría con la normalidad que se vive" en las calles. "Sinceramente no sé cuán grave es la situación. Sólo veo que la gente vive con total normalidad. Imagino que no será tan grave, veo la gente en la playa, en los restaurantes", comentó.

Por su parte, David Ferrer destacó en vísperas de su debut en el Torneo ATP 500 de Río de Janeiro, que no le obsesiona el brote de virus del Zika que sufre actualmente Brasil. Ferrer dijo en una rueda de prensa que el zika "no es muy importante" para los hombres, aunque sí supone un riesgo "para las mujeres embarazadas".

"Hemos hablado con los jugadores locales y no se le da bastante importancia. Queda mucho que investigar. No me he parado mucho a pensarlo. Nos han dicho que han tomado muchas medidas para que no haya mosquitos en el torneo. Y que nos pongamos pantalones largos en el comienzo de la noche, cuando salen los mosquitos, y por la mañana.

"Tampoco me obsesiono", comentó. El jugador español aseguró que, desde su llegada a Brasil, el domingo, no salió del hotel y dijo que no tiene previsto hacer "nada especial" para prevenirse del zika, aunque admitió que es "imposible" ponerse manga larga con el clima cálido y húmedo del verano de Río de Janeiro.