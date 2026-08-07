Rafa Jódar somete a Lorenzo Musetti y se cita con Lehecka en los octavos de Montreal

Rafa Jódar sigue sumando victorias en la gira americana de cemento y, tras alcanzar la final del ATP500 de Washington, superó a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-3) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Canadá para meterse en los octavos de final, donde se medirá al checo Jiri Lehecka. El tenista de Leganés superó al de Carrara en una hora y 34 minutos, como ya hizo hace una semana en los cuartos de final del Abierto de Washington, confirmando su gran momento de forma y su imparable crecimiento en una temporada en la que apunta a terminar en el top-10 de la ATP y en la que pelea por lograr la gesta de clasificarse para las Nitto ATP Finals de Turín.

Rafa Jódar, pese al resultado final, comenzó el duelo ante Musetti con problemas en el primer set: desaprovechó tres bolas de 'break' en el primer juego y cedió su saque en el siguiente, lo que permitió a Musetti colocarse 2-0. Pero el tenista de 19 reaccionó de forma inmediata logrando un break para devolver la igualdad, justo antes de lograr otra rotura para encarrilar la primera manga (6-4).

El de Leganés arrancó el segundo set con otro break, pero Musetti reaccionó con una rotura para igualar de nuevo. Sin embargo, el madrileño volvió a quebrar el servicio del italiano en dos ocasiones para colocarse con 4-1. Musetti pudo recuperar una de esas roturas, pero Jódar, restando con 5-3, sumó otro break más para cerrar el partido.

Rafa Jódar se medirá este sábado en octavos de final del Masters 1.000 de Canadá al checo Jiri Lekecka, que superó al belga Alexander Blockx en dos mangas (6-3 y 6-4). Será el primer duelo entre el jugador checo y el prometedor tenista madrileño.

Jódar: "Estoy muy contento con mi nivel al final del segundo set"

Rafa Jódar se mostró satisfecho tras su victoria ante Lorenzo Musetti en Montreal, subrayando que siempre es complicado medirse al jugador italiano.

"Había jugado contra él la semana pasada, pero eso no significaba que esta vez el partido fuese a ser igual", indicó Jódar en declaraciones a pie de pista, en las que se mostró muy satisfecho con su juego al resto.

"Sabía que estaba jugando muy bien, pero él también estaba jugando a un gran nivel. Aunque iba un set arriba y 4-1, el resultado era un poco engañoso", explicó el madrileño.

"Después me rompió el saque jugando un juego increíble con 4-2 y mantuvo el suyo. Creo que hice un muy buen trabajo recuperándome mentalmente después del 4-3, manteniendo mi saque y jugando puntos consistentes. Estoy muy contento con mi nivel al final del segundo set", añadió Jódar.