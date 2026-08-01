Rafa Jódar sigue alumbrando al mundo: semifinalista en Washington y top 20 de la ATP a los 19 años

Rafa Jódar continúa su imparable ascenso en el circuito ATP. A sus 19 años, el tenista de Leganés se ha metido por primera vez en el top 20 del ranking después de certificar su pase a semifinales del ATP 500 de Washington tras remontar al italiano Lorenzo Musetti (1-6, 6-1 y 6-4) en dos horas de partido.

Terceras semifinales... y ¡top 20 con solo 19 años!

De esta manera, el madrileño disputará sus terceras semifinales a nivel ATP (13 torneos oficiales) y la primera en superficie dura, ya que en Marrakech ganó su primer y único título en tierra batida, y en el Conde de Godó cayó ante Fils, también en polvo de ladrillo.

Tras vencer a Musetti, Jódar se asegurará levantarse este lunes en el puesto 19 aunque caiga en las semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo, quien dio la sorpresa ante el local Ben Shelton. La otra semifinal enfrentará a Brandon Nakashima y Taylor Fritz.

El ascenso de Jódar al top 20 dejará al tenis español masculino con dos jugadores entre los 20 mejores (Alcaraz y Jódar) y tres en el top 25 (Alejandro Davidovich).

Alcaraz, muy cerca de volver

En cuanto a Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo parece estar dando pasos de gigante en su recuperación y vuelta al circuito después de estar casi cuatro meses lejos de las pistas. Luciendo su nuevo y llamativo look, el campeón de siete Grand slam ya golpea sin problemas con su derecha y su revés e incluso aparece realizando algunas voleas en la red. De esta forma, el actual campeón del Open de Australia y el US Open afronta la recta final de su recuperación total para regresar a las pistas, un regreso que está fijado para el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto.

El gran objetivo del murciano es llegar al US Open (último major de la temporada y en el que defiende título) en las mejores condiciones, de ahí que quiera ponerse a prueba semanas antes en el Masters de Cincinnati, donde levantó el título el año pasado y en el que disputó la final en 2023 ante Djokovic en un partido inolvidable que terminó cayendo del lado del serbio.

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