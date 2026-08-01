Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Rafa Jódar sigue alumbrando al mundo: semifinalista en Washington y top 20 de la ATP a los 19 años

El de Leganés remontó a Lorenzo Musetti y disputará sus terceras semifinales de ATP, las primeras en pista dura, ante el chileno Tabilo.

Rafa Jódar en el torneo de Washington

Rafa Jódar en el torneo de Washington EFE

Publicidad

Rafa Jódar continúa su imparable ascenso en el circuito ATP. A sus 19 años, el tenista de Leganés se ha metido por primera vez en el top 20 del ranking después de certificar su pase a semifinales del ATP 500 de Washington tras remontar al italiano Lorenzo Musetti (1-6, 6-1 y 6-4) en dos horas de partido.

Terceras semifinales... y ¡top 20 con solo 19 años!

De esta manera, el madrileño disputará sus terceras semifinales a nivel ATP (13 torneos oficiales) y la primera en superficie dura, ya que en Marrakech ganó su primer y único título en tierra batida, y en el Conde de Godó cayó ante Fils, también en polvo de ladrillo.

Tras vencer a Musetti, Jódar se asegurará levantarse este lunes en el puesto 19 aunque caiga en las semifinales ante el chileno Alejandro Tabilo, quien dio la sorpresa ante el local Ben Shelton. La otra semifinal enfrentará a Brandon Nakashima y Taylor Fritz.

El ascenso de Jódar al top 20 dejará al tenis español masculino con dos jugadores entre los 20 mejores (Alcaraz y Jódar) y tres en el top 25 (Alejandro Davidovich).

Alcaraz, muy cerca de volver

En cuanto a Carlos Alcaraz, el número 3 del mundo parece estar dando pasos de gigante en su recuperación y vuelta al circuito después de estar casi cuatro meses lejos de las pistas. Luciendo su nuevo y llamativo look, el campeón de siete Grand slam ya golpea sin problemas con su derecha y su revés e incluso aparece realizando algunas voleas en la red. De esta forma, el actual campeón del Open de Australia y el US Open afronta la recta final de su recuperación total para regresar a las pistas, un regreso que está fijado para el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto.

El gran objetivo del murciano es llegar al US Open (último major de la temporada y en el que defiende título) en las mejores condiciones, de ahí que quiera ponerse a prueba semanas antes en el Masters de Cincinnati, donde levantó el título el año pasado y en el que disputó la final en 2023 ante Djokovic en un partido inolvidable que terminó cayendo del lado del serbio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El brutal look de Carlos Alcaraz antes de su vuelta a las pistas

Carlos Alcaraz y su nuevo peinado

Publicidad

Deportes

Juan Carlos Gimeno

Juan Carlos Gimeno, el turolense que ha subido los dos volcanes más grandes del mundo: "Al terminar solo pensaba en ducharme"

Nirmal Purja

Muere Nirmal Purja, junto a nueve escaladores, en una avalancha en el Broad Peek: subió los 14 ochomiles en 190 días

Rafa Jódar en el torneo de Washington

Rafa Jódar sigue alumbrando al mundo: semifinalista en Washington y top 20 de la ATP a los 19 años

Gianni Infantino
FIFA

Infantino halaga a Marruecos: "Será el mejor Mundial porque se celebrará en el país más hermoso de todos"

El alpinista Nirmal Purja
Alpinismo

El famoso alpinista Nirmal Purja, entre los desaparecidos de la avalancha en el Broad Peak

Vinícius Jr.
Real Madrid

Ultimátum del Real Madrid a Vinícius: ya no habrá más ofertas de renovación

El conjunto blanco ha transmitido al brasileño que si no acepta la última propuesta de renovación el club estudiará su venta este verano.

Rodri Hernández
Real Madrid

Esta es la millonaria cifra que deberá pagar el Madrid si quiere hacerse con Rodri

El conjunto blanco aspira a hacerse con los servicios del campeón del mundo por una cifra menor a la que exigen los ingleses.

Fermín Cacho, Abel Antón y Martín Fiz, en Novelda

Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se reúnen tres décadas después de cambiar la historia del atletismo español

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia

Carlos Alcaraz realiza su primer entrenamiento al aire libre tras su lesión de muñeca

Imagen de archivo del Broad Peak

Tragedia en el Broad Peak: cuatro cuerpos localizado tras la desaparición de diez alpinistas en una avalancha

Publicidad