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El restaurante de Madrid donde Michael Jordan se comió "la mejor hamburguesa de su vida"

La leyenda de la NBA sorprende en Madrid: concierto de Bad Bunny y parada en una famosa hamburguesería.

Michael Jordan en Madrid

Michael Jordan en MadridLa Bistroteca

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Michael Jordan se convirtió en uno de los invitados más inesperados del primero de los diez conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La leyenda de los Chicago Bulls aprovechó su estancia en la capital española para asistir al espectáculo del artista puertorriqueño, que ha iniciado una de las residencias musicales más esperadas del año.

Jordan fue visto abandonando el hotel Mandarin Oriental Ritz, donde se alojaba, antes de poner rumbo al estadio del Atlético de Madrid. Con una actitud relajada y sonriente, el estadounidense no pasó desapercibido para los aficionados que se encontraban en los alrededores.

Para la ocasión eligió un estilo informal compuesto por una camiseta blanca de manga corta, pantalón cargo de estampado militar en tonos beige y zapatillas deportivas blancas. Completó el conjunto con un llamativo reloj metálico y un pequeño pendiente de aro.

La hamburguesa que conquistó a Jordan

Pero el viaje de Michael Jordan no se limitó a la música. La considerada por muchos como la mayor leyenda de la NBA también aprovechó para disfrutar de la gastronomía madrileña y visitó uno de los locales más populares del barrio de Salamanca.

El exjugador acudió a La Bistroteca, una hamburguesería gourmet conocida por sus carnes de alta calidad y por haberse convertido en una referencia para los amantes de las hamburguesas de autor.

Según compartió en redes sociales la empresa cárnica Discarlux, proveedora habitual del restaurante, Jordan acudió como un cliente más, sin exigencias especiales ni reservas fuera de lo común.

Su elección: la Bistroemmy

Durante la visita, el estadounidense eligió la Bistroemmy, una de las hamburguesas más conocidas del establecimiento: la receta incluye carne seleccionada, queso cheddar, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos, todo ello servido en pan brioche.

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