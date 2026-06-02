Tim Payne, la estrella inesperada del Mundial: de futbolista desconocido a fenómeno global en pocos días

Todo comenzó con una pregunta aparentemente absurda: "¿Y si hacemos famoso al jugador menos conocido del Mundial?" La idea fue del creador de contenido argentino Valen Scarsini, más conocido como 'Scarso'. Tras revisar una por una las listas de convocados, encontró a su candidato ideal: Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda. Un futbolista con más de 50 internacionalidades, pero prácticamente desconocido para el gran público. Y entonces Internet hizo su magia.

"Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?", planteó Scarsini en un vídeo publicado en Instagram.

Lo que empezó como una broma colectiva se ha convertido en uno de los fenómenos virales más inesperados de la previa del Mundial 2026. En apenas unos días, Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 4 millones, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del torneo... sin haber disputado todavía un solo minuto.

Tim Payne hablando en español

La situación ha alcanzado tal dimensión que el propio futbolista ya está intentando defenderse en español. En un vídeo publicado en redes sociales, el neozelandés sorprendió a sus nuevos seguidores con un sencillo pero efectivo mensaje: "Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Disculpen mi español". Un gesto que disparó todavía más la simpatía hacia él.

La 'Tim manía' tampoco se queda en las redes. Su entorno se ha visto arrastrado por la ola viral y hasta su mujer, de origen costarricense, le está ayudado a entender los miles de mensajes llegados desde Latinoamérica.

La cumbia de Tim Payne

Por si fuera poco, Payne ya tiene su propia canción. Un cántico nacido en Argentina que se ha expandido por TikTok e Instagram y que algunos aficionados ya consideran el himno no oficial de la previa mundialista.

La fiebre llega a todos los rincones. Los aficionados celebran encontrar su cromo en los sobres del álbum oficial. Un fenómeno construido por millones de usuarios que decidieron ponerse de acuerdo para convertir a un futbolista anónimo en una celebridad mundial.

Ahora queda por comprobar si toda esta atención acabará pasándole factura o si, por el contrario, servirá como combustible para afrontar el torneo. Su seleccionador, Darren Bazeley, asegura que el defensa está gestionando bien la situación y mantiene los pies en el suelo pese al vendaval mediático.

De momento, esta madrugada tendrá su primer examen sobre el césped en el amistoso que enfrentará a Nueva Zelanda con Haití. Un partido más para cualquiera. Un acontecimiento para los millones de nuevos seguidores de Payne. Porque Tim Payne ya es una de las grandes revelaciones del Mundial. Y todavía no ha empezado a jugar.

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