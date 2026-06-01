Trump anuncia que Israel frenará su ofensiva en Líbano y que Hezbolá detendrá los ataques

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará la capital libanesa como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Asimismo, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

Tal y como ha explicado Trump en redes sociales, "ha mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut". En dicho post, también ha detallado que "las tropas que estaban de camino están ya de regreso".

Trump también ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar".

Irán suspendía las negociaciones con EEUU hasta que Israel dejase de atacar Líbano

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán vuelven a detenerse. Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano.

A través de un comunicado han indicado que "el equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano".

Desde Tasnim aseguraron que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el Líbano "no habrá diálogo". Las autoridades iraníes han insistido a lo largo de la jornada que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel.

Precisamente, hoy mismo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado bombardeos contra Beirut. Bombardear el Líbano es, para el ministro iraní de Exteriores, una violación del alto el fuego establecido el 8 de abril "en todos los frentes".

Así lo comunicó Abás Araqchí a través de un post en X y aseguró que "el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano". Asimismo, afirmó que "Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación".

Poco antes de las palabras de Araqchí, el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. Aseguró en X que "toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura".

Trump asegura que Irán no le ha informado de la suspensión de las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán no ha informado a Washington de una eventual suspensión del diálogo entre ambos países.

Preguntado por esos reportes sobre la interrupción de las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump declaró a NBC News que "no nos han informado de eso".

En una breve entrevista telefónica con la cadena estadounidense, el mandatario subrayó que ello no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan EEUU e Israel, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

Tal y como advirtió Trump, "eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes". Asimismo, adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que, como represalia, mantiene interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

Estas nuevas tensiones se han producido en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington había alcanzado un preacuerdo, el cual solo estaba pendiente de la aprobación de Donald Trump. No obstante, medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Estados Unidso bombardea Goruk y la isla de Qeshm

Las negociaciones tampoco han frenado los ataques. Esta misma madrugada, Estados Unidos bombardeaba Goruk y la isla de Qeshm. Por su parte, Irán respondía a estos ataques, que según los estadounidenses, respondían a "ataques deliberados y calculados" de "autodefensa".

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