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Desalojan varias viviendas y piden ayuda a la UME por un grave incendio forestal en Los Garres y Lages, Murcia

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur, varios helicópteros, ocho vehículos de bomberos, cinco equipos de Protección Civil, agentes de Policía y Guardia Civil.

Varias viviendas desalojadas por un grave incendio forestal en Los Garres y Lages, Murcia

Varias viviendas desalojadas por un grave incendio forestal en Los Garres y Lages, Murcia

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Juan Muñoz
Publicado:

Un grave incendio forestal desatado este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha obligado a desalojar varias viviendas y a activar el Plan Infomur en fase dos de emergencia.

El 112 ha recibido cientos de llamadas alertando de un gran incendio en la falda de la montaña, momento en el que se han desplazado hasta el lugar efectivos del Plan Infomur, varios helicópteros, hasta ocho vehículos de bomberos, una brigada forestal (UDIF), cinco equipos de Protección Civil y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

Aproximadamente 200 efectivos trabajan en las labores de extinción del voraz incendio, tal y como ha informado el 112 de la Región de Murcia.

Piden la ayuda de la UME

Además, los vecinos de las zonas cercanas al fuego han alertado de la dificultad para respirar por el humo provocado por el incendio, llegando a pedir la intervención de la UME.

Francisco Lucas, delegado del Gobierno, ha confirmado el envío de una aeronave, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

El Ayuntamiento de Murcia ha llevado a cabo el desalojo de varias viviendas cercanas al incendio y también se han cortado varias carreteras próximas a la zona afectada.

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