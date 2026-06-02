Los profesores valencianos intensifican la huelga e inician una acampada urbana que no disolverán hasta llegar a un acuerdo con la Conselleria

La huelga de la educación valenciana suma ya más de 16 días de paros. Los docentes han dado un paso más en sus reivindicaciones pasando la noche en la valenciana plaza de la Virgen. Los docentes ya han advertido que no se moverán hasta que las negociaciones con la Conselleria de Educación no sean reales y efectivas.

Está previsto que este martes los sindicatos vuelvan a reunirse con la Conselleria. Mientras, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que este domingo agredió por la espalda a una docente que se manifestaba junto a la Conselleria de Educación en defensa de la educación pública por la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.

Una docente ha denunciado a un agente por agredirla por la espalda mientras se manifestaba

La mujer ha presentado una denuncia por los hechos, que pueden verse en varios vídeos donde se la ve de espaldas caminando por la calzada y cómo un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra provocando su caída al suelo.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido este lunes una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, que inicia su cuarta semana con las negociaciones en punto muerto entre los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) y la Conselleria de Educación.

Durante dicho encuentro -según ha informado la Delegación- se ha abordado el trabajo "conjunto y coordinado" que se ha desarrollado durante las tres primeras semanas de la huelga indefinida del profesorado no universitario, además de tratar los hechos sucedidos.

ó la delegada en redes sociales, al tiempo que señaló que "este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, quien se desplazó el domingo por la noche a la conselleria para dar apoyo a los docentes, ha dicho este lunes haberse sentido totalmente "sobrecogido" por la "agresión salvaje e injustificada" de ese policía a una persona que "estaba tranquilamente hablando por teléfono" y que "no estaba provocando" ni "en actitud violenta".

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