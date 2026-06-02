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La Junta Electoral responde a Riquelme y aclara que "no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas"

Contundente respuesta después de que Enrique Riquelme pusiera en entredicho la custodia y seguridad del voto por correo en las elecciones al Real Madrid.

Enrique Riquelme, en su sede electoral en el centro de Madrid

Enrique Riquelme, en su sede electoral en el centro de MadridAFP7 / Europa Press

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La Junta Electoral del Real Madrid ha emitido este martes un comunicado en el que se muestra "muy preocupada" por las declaraciones de Enrique Riquelme, candidato y rival de Florentino Pérez a las elecciones del club blanco, quien "pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo". A este respecto, el organismo que dirige los comicios a la presidencia del club blanco aclara que "no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio".

"La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular", recuerda la Junta Electoral en un comunicado publicado en la web del Real Madrid.

La Junta Electoral apunta señala que en las normas del proceso electoral se establece que "las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío".

"La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios", recuerda en el comunicado oficial.

Además, la Junta Electoral se mostró "muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo". Y expusieron en su comunicado un extracto del escrito enviado al alicantino.

"Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos", relataron.

Así, explicaron que la presencia de los interventores se entenderá realizada en "un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente".

Por esto, desde la Junta Electoral insistieron en negar irregularidades en el proceso electoral. "Cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes", señala el comunicado.

"La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto", concluye la comunicación de la Junta Electoral del club madridista.

Comunicado íntegro de la Junta Electoral

Ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo, esta Junta Electoral manifiesta lo siguiente:

1. La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio.

2. La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular.

3. Dicho procedimiento está establecido en las normas que rigen el proceso electoral (punto 2 del apartado sobre el censo electoral) publicadas a tal efecto. En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío.

4. La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios.

5. La Junta Electoral se muestra muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo, ya que, como respuesta a una pregunta de dicha candidatura sobre este asunto, la Junta Electoral respondió por escrito, del que transcribimos este extracto:

“Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos.

La presencia de los interventores en dicha zona se entenderá realizada en un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente”.

6. Por lo tanto, cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes.

7. La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto.

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