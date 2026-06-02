Muere Rick Adelman, leyenda y primer entrenador de Ricky Rubio en la NBA

El baloncesto estadounidense está de luto por la muerte de Rick Adelman a los 79 años. El histórico entrenador ha fallecido tras una brillante trayectoria en la NBA que le convirtió en uno de los técnicos más respetados de la historia de la competición.

Los Minnesota Timberwolves, último equipo al que dirigió antes de retirarse en 2014, anunciaron la noticia y destacaron su legado dentro y fuera de las pistas.

"Ejemplificó el liderazgo, la integridad y el profesionalismo a lo largo de su distinguida carrera", señaló la franquicia de Mineápolis, que no especificó la causa del fallecimiento.

Adelman ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2021 después de firmar 1.042 victorias en la NBA, una cifra que le sitúa entre los entrenadores más exitosos de todos los tiempos.

Dos finales NBA con los Trail Blazers

Aunque su etapa como jugador fue discreta y se prolongó durante siete temporadas entre 1968 y 1975, fue desde los banquillos donde construyó su leyenda.

Tras comenzar como asistente en Portland Trail Blazers, asumió el cargo de entrenador principal en 1989 y llevó al equipo a dos finales de la NBA.

La primera llegó en la temporada 1989-90, cuando los Blazers firmaron un balance de 59 victorias y 23 derrotas antes de caer ante los Detroit Pistons.

Dos años después alcanzó una nueva final, esta vez frente a los Chicago Bulls de Michael Jordan, que se impusieron por 4-2.

Una carrera de más de dos décadas

Además de Portland, Adelman dirigió a Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves.

Fue entrenador del equipo del Oeste en el All-Star Game en dos ocasiones y dejó una profunda huella en varias generaciones de jugadores.

En 2014 decidió retirarse después de no conseguir clasificar a Minnesota para los playoffs y para dedicar más tiempo a su familia debido a los problemas de salud de su esposa, Mary Kay.

El recuerdo de Ricky Rubio

Uno de los jugadores que más cariño le profesaban era Ricky Rubio, a quien hizo debutar en la NBA con los Timberwolves en diciembre de 2011. Tras conocerse la noticia, el base español le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: "Te quiero, entrenador. Único en su clase. Gracias por todo".

También Gregg Popovich, una de las grandes figuras de los banquillos de la NBA, definió en su día a Adelman como "un entrenador eterno".

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más influyentes del baloncesto estadounidense de las últimas décadas.

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