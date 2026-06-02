Casillas dice que no le han tanteado y avala a Raúl: "Un madridista cien por cien"

Iker Casillas quiso zanjar este miércoles cualquier especulación sobre una posible implicación en las elecciones del Real Madrid y aseguró que no ha recibido ninguna propuesta para formar parte de alguna candidatura.

"No me ha tanteado para ninguna candidatura, estoy expectante como socio y aficionado"

"No me ha tanteado para ninguna candidatura, estoy expectante como socio y aficionado", afirmó el exportero, después de que en los últimos días surgieran informaciones que le vinculaban al proyecto encabezado por Enrique Riquelme.

El exguardameta ya había reaccionado el martes en redes sociales ante algunos comentarios sobre su supuesto posicionamiento. "Pocas lecciones de madridismo necesito", escribió en su cuenta de X.

Elogios a Raúl González Blanco

Casillas también fue preguntado por la intención de Enrique Riquelme de nombrar a Raúl González Blanco director deportivo en caso de ganar las elecciones: "Poco se puede decir de un grandísimo jugador, un madridista cien por cien. Si ha optado por él, es porque lo han pensado mucho y creen que es el elegido. Todo lo que sea bueno para el Real Madrid es fabuloso", señaló desde el acto de Legends, The Home of Football presented by LaLiga.

Confianza en los porteros de España

El exportero también valoró la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial y defendió la presencia de Unai Simón, David Raya y Joan García: "Son los que se lo han merecido. Son tres grandes porteros, han hecho una temporada fabulosa. Es bueno para el seleccionador, que va a tener gente comprometida. El que ponga seguro que será lo mejor para la selección".

Casillas analizó individualmente a los tres guardametas: "David Raya es la continuidad, ha tenido su reconocimiento, aunque la pena fue que no consiguiera la Copa de Europa. Le invito a que siga como está, llegarán muchos éxitos. Para Joan, no es fácil ocupar la portería del Barcelona, es joven, con mucha personalidad y vitalidad. Y Unai es el portero que ha tenido esa seguridad y confianza de los seleccionadores, y tiene más experiencia y veteranía en ese puesto".

"Son tres competidores natos. Cuando tienes tres tíos tan válidos, los compañeros y el seleccionador están tranquilos", abundó el exguardameta.

España y... Portugal, Francia y Argentina

Casillas también habló de la selección española y de sus opciones en el Mundial de 2026: "Tiene un equipazo", aseguró, aunque advirtió de la igualdad existente entre las grandes selecciones como Portugal, Francia y Argentina.

"No veo una selección que sea más que otra, va a estar todo muy igualado. Los pequeños detalles serán claves, hay distancias, países, temperaturas.. No va a ser tan cómodo como la gente piensa. También influye que haya tantas selecciones, a ver cómo queda el cuadro".

El recuerdo imborrable de 2010

Por último, recordó con emoción la conquista del Mundial de Sudáfrica: "Ya son 16 años, pero me sigo emocionando cuando lo veo (el triunfo en el Mundial de 2010). En su momento no fuimos tan conscientes, yo lo sigo viviendo allá donde vamos. Tiene que ser gratificante que hacer una cosa así suponga tanto para tanta gente, no solo para los que lo vivieron, sino para los niños que lo han visto después y se emocionan. Eso es muy bonito".

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