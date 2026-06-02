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Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegido

La candidatura de Florentino Pérez promete una camiseta oficial y que no estará a la venta a cada socio de forma anual.

Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegido

Así es 'La Socia', la camiseta única y exclusiva que Florentino Pérez promete regalar anualmente a cada socio | @Florentino2026_

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La batalla por la presidencia del Real Madrid se intensifica y este martes se ha anunciado, desde la candidatura que lídera Florentino Pérez, que, si sale ganador de los comicios, obsequiara cada año a cada socio con una camiseta oficial única, que no estará a la venta y que únicamente ellos podrán tener. Una camiseta que "reivindica el orgullo de pertenencia".

Según un comunicado, esa camiseta llevará una insignia exclusiva, un distintivo reservado a los socios del Real Madrid, que los diferenciará del resto de aficionados.

"Ningún otro seguidor, en ningún punto del mundo, podrá lucir esa insignia: será la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid", explica la candidatura de Florentino Pérez.

La entrega de la camiseta, bautizada como 'La Socia', será anual, de manera que cada socio podrá reunir, temporada tras temporada, "su propia colección de camisetas exclusivas". La candidatura insistió en que "cada modelo será único e irrepetible".

"La iniciativa se enmarca en una idea que vertebra todo el proyecto de Florentino Pérez: situar al socio en el centro del Real Madrid y reconocer que el mayor patrimonio del club no es solo deportivo ni económico, sino sus 100.000 socios. Frente a quienes querrían un Real Madrid más débil, la candidatura reivindica el orgullo de pertenencia como la mayor fortaleza de la institución", concluyó el comunicado.

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