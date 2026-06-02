Riquelme anuncia a Raúl González como director deportivo si gana las elecciones al Real Madrid

Enrique Riquelme sigue desvelando detalles de su proyecto para el Real Madrid. El candidato a la presidencia anunció este lunes que Raúl González Blanco ocuparía el cargo de director deportivo en caso de imponerse en las elecciones blancas: "Si yo soy presidente del Real Madrid, Don Raúl González Blanco será el director deportivo", afirmó en una entrevista en El Larguero de la cadena Ser.

Riquelme justificó su elección por la trayectoria y el conocimiento que el exfutbolista tiene del club: "Para este proyecto y en la situación en la que está el Real Madrid, necesitamos volver a nuestros valores y que los puedan transmitir. Es una leyenda de Madrid, alguien que ha jugado en el Real Madrid 16 temporadas, 741 partidos, más de 300 goles, y ha sido internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca".

"Tiene que haber una cultura de profesionales que sean madridistas, que no permitan que nadie pueda hacer daño al Real Madrid"

Además, considera que Raúl aportaría una mayor profesionalización a la cantera: "Tiene que haber una cultura de profesionales que sean madridistas, que no permitan que nadie pueda hacer daño al Real Madrid, y una de esas personas es don Raúl González Blanco".

"Le expliqué el proyecto, lo que esperábamos de él y lo que pensamos que puede aportar, y cuanto más lo conozco más seguro estoy de que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él, es que es un madridista de verdad. Es alguien que no va a permitir nunca que nadie le ha daño a Real Madrid", señaló el candidato.

Rodri, objetivo prioritario

El empresario también habló de posibles fichajes y situó a Rodri Hernández como una de sus grandes prioridades: "Es un grandísimo jugador de fútbol. Lleva los valores de la profesionalidad y la competitividad, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española, y me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid".

Riquelme aseguró además que ya tiene cerrados un entrenador y un delantero extranjero para su proyecto, aunque evitó dar nombres.

Sobre Vinícius y Mbappé fue claro: "Son grandísimos jugadores los dos, probablemente de los mejores en el mundo en su posición. Tienen contrato con el Real Madrid y, por tanto, son jugadores del Real Madrid".

"Mi línea roja era la venta del club"

El candidato también explicó qué le llevó a presentarse a las elecciones: "No me lo podía creer. Convoca elecciones para seguir, para convocar luego una Asamblea y después un referéndum para la venta del club. Me siento orgulloso de haber tomado la decisión adecuada. Mi línea roja era la venta del club".

Finalmente, volvió a cargar contra Florentino Pérez y lamentó que no haya aceptado un debate público: "Lo que sabemos seguro es que (Florentino Pérez) va a vender el club, lo siguiente es que hay que comprarse unas gafas descontinuadas de Apple de 4.500 euros para ver el fútbol en casa y la última, hablar de mí. Me hubiese encantado poder debatir, pero no quiere".

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