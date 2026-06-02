Crece la tensión entre Trump y Netanyahu por sus ataques al Líbano: "El presidente de EEUU le ha llegado a decir que está jodidamente loco"

Crecen las diferencias entre EEUU e Israel por el Líbano en medio de la guerra de Oriente Próximo. Netanyahu ha anunciado que seguirán bombardeando posiciones de Hezbolá tal y como tenía planeado. El primer ministro de Israel ha hecho este anuncio después de que el presidente de EEUU Donald Trump le haya pedido por teléfono que se detenga en sus acciones.

Irán ha puesto como condición para acabar el conflicto que cesen los ataques en el Líbano. Varios medios estadounidenses advierten que la llamada ha sido muy tensa y que Trump ha llegado a decir a Netanyahu que "está jodidamente loco y que está harto de salvarle el culo". Sin embargo, Israel ha hecho oídos sordos de la advertencia de EEUU. Hace unas horas Netanyahu ordenó el ataque de la ciudad de Tiro y sigue insistiendo en que debe defenderse de los ataques de la milicia de Hezbolá.

El Ejército de Israel anunciaba este domingo el comienzo de una nueva operación de bombardeos contra el municipio libanés de Tiro, en la costa sur del país, en una intensificación de su ofensiva regional a las pocas horas de hacerse con el control de la histórica fortaleza de Belfort, a orillas del río Litani.

Trump cree que podría haber un acuerdo la próxima semana para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

"Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana". Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump a ABC News. El presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

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