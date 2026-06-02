El paro vuelve a caer en 36.323 personas y registra su nivel más bajo en mayo desde 2007

El paro vuelve a bajar en España y deja cifras que no se veían desde hace décadas. En mayo, el número de personas desempleadas se redujo en 36.323, lo que supone un descenso del 1,54% respecto al mes abril. Con esta caída, el total de parados se sitúa en 2.320.721, el nivel más bajo en este mes desde 2007.

Si se compara con el mismo mes del año pasado, hay 134.162 personas menos en paro, lo que equivale a una caída del 5,5%.

La bajada del desempleo se ha producido en todos los sectores económicos, respecto al mes de abril. El mayor descenso se da en los servicios, con 29.829 personas menos, seguido de la industria (2.665), la construcción (2.304) y la agricultura (1.628). El colectivo Sin Empleo Anterior se mantiene prácticamente estable, con apenas 98 personas registradas más (0,04%).

Por sexos, el paro femenino baja en 20.316 mujeres y se sitúa en 1.404.110, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. En el caso de los hombres, el desempleo desciende en 16.007 personas, hasta un total de 916.611. En términos interanuales, el paro cae más entre las mujeres que entre los hombres.

Empleo juvenil, contratos, prestaciones...

También destaca la evolución del empleo juvenil. El paro entre los menores de 25 años baja en 4.738 personas en mayo y se sitúa en 164.955. Es la primera vez que esta cifra baja de los 165.000 en un mes de mayo.

A nivel territorial, el paro desciende en todas las comunidades autónomas. Las mayores caídas se registran en Andalucía (-9.125 personas), Cataluña (-6.900 personas) y Comunidad de Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a la contratación, en mayo se firmaron más de 1,3 millones de contratos. De ellos, 572.061 fueron indefinidos, lo que representa el 43% del total.

Y sobre las prestaciones, casi 1,78 millones de personas recibieron ayudas en abril. La cobertura del sistema alcanza el 81%, la más alta para este mes, y el gasto total superó los 2.040 millones de euros. Además, la cuantía media por beneficiario ha subido ligeramente respecto al año anterior, siendo un 80,90%.

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