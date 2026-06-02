Detienen a la pareja de la mujer asesinada en Callosa de Segura, Alicante

Una mujer ha sido asesinada por estrangulamiento este martes presuntamente a manos de su pareja en Callosa de Segura (Alicante). Así lo han informado a EFE fuentes conocedoras del caso. Ha ocurrido durante el mediodía y en el lugar se encuentran agentes de la Guardia Civil para la investigación, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X, que está recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género" de esta víctima de Alicante.

Detienen a su pareja

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación al asesinato por estrangulamiento de la fallecida. Se trata de la pareja de la víctima. El asesinato ha tenido lugar en la vivienda en la que convivían hasta este mismo martes. Ambos tienen 48 años y no consta ningún antecedente por violencia de género entre ellos.

No tenían hijos ni vivían con menores en el domicilio donde se han producido los hechos. El equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.