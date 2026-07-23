Pedro Sánchez anuncia la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional de Trabajo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este nombramiento supone que la ministra será la primera mujer en nuestro país que estará al frente de esta institución "fundamental para la defensa del trabajo digno y justicia social", destaca el presidente del Gobierno en un mensaje en redes sociales.

"Excelente candidata"

Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacaba la labor de la ministra Yolanda Díaz, "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

El presidente está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso de la dirigente de Sumar, la convierten en "una excelente candidata para liderar la OIT". Puesto que actualmente ocupa el togolés Gilbert F. Houngbo.

Yolanda Díaz se pronuncia

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional".

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky. En su mensaje, Díaz sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que "están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad".

"Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI", deja claro Díaz.

¿Qué es la OIT?

La Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros.

Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social.

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