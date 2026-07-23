EEUU continúa su ofensiva contra Irán y llega a un acuerdo nuclear con Arabia Saudí

Los detalles del acuerdo firmado están pendientes de hacerse públicos, sin embargo todo apunta a que EEUU proporcionará tecnología norteamericana para enriquecer uranio a las autoridades de Arabia Saudí.

En un nuevo paso hacia delante en el refuerzo de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la monarquía saudita, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía árabe sellaban el pacto para "aportar prosperidad en casa y seguridad a nuestros aliados en el exterior". En el comunicado emitido por la oficina de Wright, el secretario ha afirmado que los máximos estándares de seguridad nuclear quedan absolutamente garantizados.

El acuerdo de cooperación entre ambos países, para la implementación de un programa nuclear civil en Arabia, se ha alcanzado mientras EEUU bombardea posiciones estratégicas en Irán y Donald Trump aseguraba que atacarían "muy fuerte y muy pronto" la región iraní de la montaña conocida como 'Pickaxe Mountain'. Las autoridades estadounidenses sospecha de que el régimen de los ayatolás haya desplazado a unas instalaciones subterráneo tecnología también de enriquecimiento del mencionado combustible nuclear.

Los ataques de Estados Unidos ya han derivado en una mayor inestabilidad en los mercados mundiales y han provocado que el barril de Brent se encarezca hasta los 96 dólares.

Este pacto ha encontrado la oposición de varios legisladores, tanto del partido Republicano -al que pertenece Donald Trump-, como del Demócrata, que se oponen al proyecto nuclear civil de Arabia Saudí. Argumentan que pese a que el enriquecimiento de uranio enmarcado en el acuerdo está destinado a la producción de energía, esta tecnología puede emplearse en conseguir suficiente material atómico para la fabricación de armas de destrucción masiva. Antes de estas críticas, el secretario de Estado, Marco Rubio, respondió lo siguiente al ser preguntado por los riesgos potenciales del acuerdo. "Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo con ningún país del mundo que suponga un riesgo de proliferación". Además en contraprestación Arabia Saudí se compromete a hacer todos los esfuerzos en que el conflicto no se extienda al Mar Rojo, bajo la amenaza de los Hutíes de Yemen.

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