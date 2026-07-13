Marat Safin, sobre Alcaraz y Sinner: "Si hubieran jugado en la era de Federer, Nadal y Djokovic, no habrían sido números uno"

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han convertido en los grandes dominadores del circuito. Con la excepción del último Roland Garros, ganando por Zverev, el italiano y el español han ganado todos los grand slam desde 2024. Los datos hablan de un duopolio en el mundo de la raqueta en las dos últimas temporadas, este año Alcaraz se coronó en el Open de Australia y Sinner lo hizo este domingo en Wimbledon. Y es que entre ambos jugadores suman doce majors: siete para el de El Palmar y cinco para el de San Cándido.

Muchos consideran que ambos jugadores comienzan a tener una dominación parecida a la que el circuito vivió durante casi dos décadas con Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. El Big Three se anotó 66 grand slam, una auténtica barbaridad y que dejó al resto de jugadores casi sin opciones de conquistar uno de los cuatro grandes escenarios del mundo del tenis. La comparación entre ese trío legendario de tenistas y Alcaraz y Sinner es inevitable, pero hay extenistas que considerar que Sinner y Alcaraz aún están lejos del nivel de Federer, Nadal y Djokovic. Es el caso de Marat Safin, extenista ruso y ganador de dos grand slam, que sostiene que ni el italiano ni el español habrían llegado a ser número 1 del mundo de jugar en la época del Big Three.

"Creo que probablemente perdería contra ellos, pero no los considero jugadores intimidantes. No están al nivel de Federer. Ese es un nivel completamente diferente. Para alcanzar el nivel de Federer, aún les queda un largo camino por recorrer. No quiero menospreciar a nadie, pero es simplemente mi forma de ver las cosas", explicó Safin en una charla en Youtube junto a su hermana Dinara Safina y la jugadora Anna Chakvetadze.

"Solo es mi perspectiva. Si Sinner y Alcaraz hubieran jugado en la era de Nadal y Djokovic, o incluso a principios de los 2000, no habrían sido números uno o dos del mundo. No creo que hubieran alcanzado ese nivel. El nivel del tenis ha disminuido. No sé por qué sucedió, pero el nivel ya no es el mismo", opina el campeón del Open de US Open 2000 y el Open de Australia 2005.

"No sé si habrían ganado tantos grand slam jugando en aquella época"

El extenista moscovita, que ocupó el primer puesto de la ATP durante nueve semanas, argumenta que a día de hoy las diferentes superficies (tierra batida, hierba y dura) son muy parecidas, lo que ha provocado que desaparezcan los especialistas que existían hace años en el circuito.

"Antes había especialistas en hierba, especialistas en tierra batida y especialistas en pista dura. Había muchísimos jugadores capaces de competir al máximo nivel dependiendo de la superficie. Si miras finales de los noventa o principios de los 2000, había una cantidad increíble de jugadores muy potentes", opina el extenista ruso de 46 años.

Por último, Marat Safin elogia tanto a Alcaraz como a Sinner, aclarando que "son jugadores excelentes y extraordinarios".

"Son jugadores excelentes, son tenistas extraordinarios y han ganado muchísimos títulos... No sé si habrían ganado tantos grand slam jugando en aquella época. No estoy seguro", concluye el extenista ruso.