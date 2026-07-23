Zapatero defiende su inocencia y evita hablar de Julio Martínez: "Nadie va a poder decir que hice una sola influencia"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio este jueves en una entrevista en Televisión Española (TVE) para responder a las informaciones que le relacionan con el denominado caso Plus Ultra y con las acusaciones sobre la supuesta recepción de regalos de lujo. En concreto, unas joyas encontradas en su despacho en la calle Ferraz y cuyo origen aún no ha aclarado.

Zapatero ha defendido que toda su actividad ha sido "completamente legal", a la vez que ha manifestado su incredulidad con respecto a la investigación que se le está practicando y, a su juicio, supone atentar contra el derecho bancario y de privacidad, y que dicho impacto debería tener "consecuencias":

"Toda mi actividad ha sido completamente legal como consultor. Todos mis ingresos de 5 años se integran en el expediente, no sé con qué amparo. Esto afecta al derecho bancario y de la privacidad. También se incorporan mis agendas de 2 años completos, 600 actividades, muchas personas afectadas, chats de intimidad, de salud... creo que esto no ha pasado nunca. El impacto es extraordinario, mi vida de 2 años está ya para siempre ahí. Esto tendrá que tener algunas consecuencias. Esto ha permitido un juicio paralelo, aunque no juzgo intenciones. Pero es un problema muy serio".

Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente cualquier implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "Yo no supe en ningún momento que se iba a rescatar", ha asegurado, además de aseverar que nunca realizó gestiones ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ni ante el Ejecutivo para favorecer la concesión de las ayudas públicas.

Durante la entrevista, Zapatero ha defendido que el procedimiento judicial debe seguir su curso y ha pedido prudencia mientras se desarrolla la investigación. "Deberíamos tener la prudencia de respetar el procedimiento", ha afirmado.

El exlíder socialista ha reconocido que muchas personas que le han apoyado esperan explicaciones por su parte, aunque ha insistido en que las ofrecerá de forma gradual. "Hay mucha gente que me ha apoyado y quiere más explicaciones. Tengo que graduar ese proceso. No voy a pedir un acto de fe. Les voy a hablar de los hechos, de lo que hice y de lo que no hice", ha señalado.

Zapatero ha sido especialmente tajante al rechazar cualquier participación en la operación de rescate de la compañía aérea. "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno. No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Estoy convencido de mi inocencia", ha asegurado.

Julio Martínez

En este sentido, ha explicado que su defensa se basará exclusivamente en los hechos. "Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y pongo sobre la mesa mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra. Cada imputado tiene su estrategia de defensa; yo entro en los hechos que conozco. Tengo una convicción plena y absoluta en este caso", ha afirmado.

Preguntado por la estrategia de defensa de Julio Martínez, también investigado en la causa, el expresidente ha evitado valorarla: "No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Existe una amistad de hace años y no va con mi código de conducta afectar a las relaciones humanas. Cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa. No va con mi estilo renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él", ha concluido.

Análisis Relevante

Por otro lado, sobre la supuesta constitución de una sociedad offshore en Dubái para canalizar la mordida del 1% por mediar en el rescate de Plus Ultra, Zapatero ha respondido categóricamente: "Decir que creé una offshore es una invención. Es como decir que quiero ir a la Luna. No me he corrompido, en absoluto. He intentado ser respetuoso con la Justicia, pero tengo la necesidad de explicarme".

"Analisis Relevante no es una sociedad para desviar fondos a mis hijas. Esas cifras de las que se hablan se tienen que revisar. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos, tareas y contratos, y se verá todo. Y no han servido de testaferro, me parece una pregunta increíble", ha aseverado.

Resta importancia a las joyas

En relación a las joyas encontradas en su despacho en Ferraz y que, presuntamente podrían tratarse de regalos o pagos a cambio de favores o servicios, Rodríguez Zapatero ha restado importancia a su procedencia, destacando que se tratan de "regalos de cortesía de hace muchos años": "Esta es una historia sin intención, es un regalo de cortesía personal de hace muchos años. quiero ser prudente y ante la justicia para explicar el origen. Es un valor que será sometido a contradicción. En absoluto hay intención de defraudar, en lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial. Es así, es la verdad. No he entrado nunca en una joyería. No hay ningún afán patrimonial, eran regalos de cortesía".

Gertrudis Alcázar

Dentro del marco de las investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) situó a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, como una figura relevante dentro de la investigación, y que habría desempeñado un papel "clave" en la estructura que se analiza en el procedimiento judicial, por lo que ha sido imputada por un presunto delito de tráfico de influencias.

Una vez sentada en el lugar de los comparecientes de la comisión de investigación de la Cámara Alta, Alcázar decidió guardar silencio: "Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio. Mi silencio no es un desaire, sino coherente con mi condición procesal. Muchas gracias".

En ese sentido, el expresidente socialista también ha querido defender la inocencia de su fiel secretaria, asegurando que todas sus actividades también se encuentran dentro de la legalidad: "Otra de las sorpresas máximas que me llevé, y que rechazo de plano, es todo lo que envuelve a mi secretaria Gertudris Alcázar, que es una persona leal y una trabajadora ejemplar. Todo son indicaciones mías y todo está dentro de la legalidad. Lo vamos a sustanciar porque yo nunca he dicho que se falseen conceptos."

Respuesta a Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra Zapatero y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que sin la injerencia de la cabeza del Ejecutivo, el expresidente socialista no habría podido llevar a cabo sus tramas de corrupción. "Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no hubiera podido delinquir. No hubiera podido influir sin un Gobierno que convirtiera sus ideas en decisiones", aseguró.

Además, Feijóo vaticinó que "lo peor está por llegar" para el Gobierno de Sánchez y que este está "en manos de Zapatero y Julio Martínez".

Con respecto a estas declaraciones, Rodríguez Zapatero ha sido contundente, pidiendo al líder de los populares que tenga "respeto por la presunción de inocencia". "Nadie me puede decir que he delinquido hasta que haya una sentencia firme. Es una pieza clave del estado de derecho... y ese hombre pretende ser presidente del Gobierno", ha concluido en tono irónico.

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