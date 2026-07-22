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Comparecencia de Feijóo, streaming en directo: el líder del PP hace balance del año a un día de que se cumplan 3 años de las últimas elecciones generales

Sigue en directo el balance del líder de la oposición sobre el curso político y la legislatura de Pedro Sánchez.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Un día después de que Julio Martínez situase al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como mediador en el rescate de Plus Ultra, el líder del Partido Popular, comparecerá este miércoles para hacer balance del curso político.

Alberto Núñez Feijóo también valorará la legislatura del jefe del Ejecutivo que, según su partido, "nunca debió de empezar". Además, fuentes del partido avanzó que pondrá el foco en "los doce meses o menos que restan para un cambio muy necesario" en España y "activará la cuenta atrás" para Pedro Sánchez.

A partir de las 12:00 horas, el gallego comparecerá ante los medios de comunicación en la sede del Partido Popular, ubicada en la calle Génova. Los populares sostienen que la declaración de Martínez confirma que el presidente del Gobierno "no solo ha corrompido al PSOE de hoy sino también al PSOE de ayer, al de José Luis Rodríguez Zapatero".

El líder de la oposición asegura que "el momento para comparecer no puede estar mejor elegido", ya que "se celebra tres años después de las elecciones generales de aquel 23J de 2023".

El PP ha señalado que el mandato de Sánchez "arrancó con cesiones a sus socios para sacar adelante la investidura después de perder las elecciones" y "prosiguió entre escándalos de corrupción, parálisis ejecutiva, parlamentaria y degradación institucional"

Sigue en directo la comparecencia del líder de la oposición sobre el curso político y la legislatura de Pedro Sánchez.

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Feijóo hace balance del curso político este miércoles y "activará la cuenta atrás" para Pedro Sánchez

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