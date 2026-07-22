VIDEO | Agreden a un aficionado de La Roja en Bilbao por llevar una bandera de España

Cuatro radicales protagonizaron unas lamentables imágenes durante la final del Mundial en el País Vasco, en las que se les observa golpeando a un joven y tirándole al suelo durante la noche de la final del Mundial. La agresión tuvo lugar el pasado domingo en la Gran Vía de Bilbao, según muestra un vídeo difundido este miércoles en redes sociales. En las imágenes se observa cómo cuatro personas golpean a un hombre mientras una mujer les pide insistentemente que se detengan. Uno de los presuntos agresores viste una camiseta de la Euskal Selekzioa.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del parque de Doña Casilda, donde el Partido Popular había instalado una pantalla gigante para seguir la final del Mundial. Minutos antes del inicio del encuentro se registraron incidentes en la zona, con lanzamiento de objetos y derribo de vallas.

Según la información disponible, algunos participantes en la marcha convocada por la plataforma Zazpi Baietz, en apoyo a la selección vasca, se desplazaron hasta el parque e irrumpieron por la parte posterior del recinto donde se encontraba instalada la pantalla gigante. Las autoridades investigan las circunstancias de los altercados y la agresión registrada en el lugar.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, condenó los incidentes registrados durante la final del Mundial y acusó a los responsables de tratar de "reventar la fiesta". En declaraciones a ABC, defendió que los autores sean juzgados y reivindicó la necesidad de garantizar la libertad. "Son unos miserables que vinieron a intentar reventarnos la fiesta. Se les tiene que juzgar. Para eso está la ley, que tiene que cumplirse. No hay nada más importante que la libertad de cada uno", afirmó.

Martínez insistió además en que "la libertad hay que defenderla siempre" y criticó a quienes, a su juicio, desde cargos públicos siguen respaldando o amparando a los grupos radicales. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, censuró el intento de sabotaje de la retransmisión de la final y elogió la actuación de la portavoz popular en Bilbao, a quien agradeció su defensa de la libertad de expresión y de los aficionados que acudieron al parque de Doña Casilda para seguir el partido.

En la misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reclamó explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la final. Además, anunció que el Grupo Popular promoverá una iniciativa para que la Cámara condene las agresiones e incidentes sufridos por algunos seguidores de la selección española en el País Vasco y Navarra ."No estamos dispuestos a tolerar una violencia de esta naturaleza", aseguró Muñoz durante una rueda de prensa en el Congreso, donde responsabilizó a "los radicales de siempre" de "amenazar y violentar" a quienes acudieron a apoyar a la selección española.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.