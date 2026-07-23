Muere ahogada la gran promesa del baloncesto canario, Fabiola Mbulito, a los 12 años

La niña que murió ahogada este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, era Fabiola Mbulito, de 12 años. La menor era jugadora del Spar Gran Canaria y acababa de ser convocada por la selección española sub-12 de baloncesto, según confirmaron su propio club y la Federación Canaria.

La pequeña era sobrina de la jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de la base internacional española Iris Mbulito, quien fue nombrada MVP del Europeo sub-20 en 2018. La Federación Canaria de Baloncesto lamentó profundamente el fallecimiento en sus redes sociales, recordando que Fabiola también había sido integrante de la selección canaria de minibasket en el último Campeonato de España.

Por su parte, el Spar Gran Canaria destacó en Instagram que la jugadora era la sexta integrante del club en recibir la llamada de la selección nacional, dispuesta a continuar un legado familiar que ya había dejado huella en el equipo.

Muerte por ahogamiento

El suceso ocurrió sobre las 13.36 horas de este martes, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES 112) recibió la alerta de que había dos personas en apuros en el agua, a la entrada de la ciudad.

Los socorristas de la Cruz Roja lograron localizar y rescatar a un primer menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con pronóstico leve. En paralelo, un amplio dispositivo formado por Salvamento Marítimo, el GES, el SUC y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) desplegó una búsqueda que concluyó, lamentablemente, con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven deportista.

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