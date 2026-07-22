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Vicente Vallés: "El PP ya está en modo zafarrancho de combate"

Alberto Núñez Feijóo da por iniciada la cuenta atrás hacia las próximas elecciones generales y acusa a Pedro Sánchez de ser el responsable político de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La opinión de Vicente Vallés

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Vicente Vallés
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Estamos en los últimos días de este curso político. Y la pregunta que cabe hacerse es en qué manos estará el poder cuando termine el próximo curso político, allá por el verano de 2027. Dicho en otras palabras, quién será el inquilino del palacio de La Moncloa dentro de un año por estas mismas fechas.

En la sede del PP creen tenerlo claro. Dan por seguro que ya estamos en la fase final del ciclo sanchista, y que solo es cuestión de tiempo que se produzca el cambio. Feijóo ha dado el pistoletazo de salida a su precampaña electoral. El PP ya está en modo zafarrancho de combate. Feijóo describe a Pedro Sánchez como la X de los casos de corrupción que rodean al PSOE, al gobierno y al propio presidente. Pero eso no es tan nuevo. Acusaciones similares ha hecho ya el líder del PP en otras ocasiones.

El paso más significativo del día es el que ha hecho al plantear el principal compromiso que asume si llega al poder. Porque Feijóo anuncia que realizará una limpieza a fondo de las instituciones, después del paso del sanchismo por el poder en los últimos ocho años. Esta es la primera promesa preelectoral de Feijóo.

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