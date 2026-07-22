Jaime Bonet lleva a España por los cielos: vuela en moto con la camiseta de la Selección

Hay formas de animar a la selección y luego está la de Jaime Bonet. El piloto comercial de Airbus y deportista extremo decidió rendir homenaje a la selección española de una manera única: sobrevolando en moto a más de 10.000 moteros con la camiseta de España, un balón de fútbol y la bandera nacional. Una imagen inédita que se ha convertido en uno de los homenajes más espectaculares a los recientes campeones del mundo.

Un homenaje por los aires a la selección española

La segunda estrella conquistada por España ha desatado celebraciones de todo tipo, pero pocas tan sorprendentes como la protagonizada por Jaime Bonet. Acostumbrado a romper los límites de los deportes extremos, el mallorquín quiso sumarse a la fiesta llevando los colores de la selección hasta el cielo.

Un vuelo pensado para sorprender tanto a los aficionados como a los propios futbolistas si llegaban a verlo. Para Bonet, este gesto era una forma de aportar "un granito de arena" al éxito de una generación de futbolistas que ha vuelto a hacer historia. Entre ellos destaca especialmente a Lamine Yamal, del que asegura que representa a la perfección lo que significa vestir la camiseta de la selección española.

Años de trabajo

Aunque las imágenes parecen sacadas de una película, detrás del vuelo hay años de trabajo. Jaime Bonet lleva entre siete y ocho años desarrollando este proyecto, con el que ha logrado combinar la conducción de una moto con el vuelo de forma completamente segura. Es la primera persona en volar con una moto.

El deportista reconoce que lo más complicado no es despegar, sino conseguir que todo salga exactamente como está previsto. Cada vuelo requiere revisar decenas de pequeños detalles para evitar cualquier incidencia mecánica y garantizar la seguridad durante toda la maniobra. Lejos de dejarse llevar por el miedo, Bonet explica que la clave está en confiar en el trabajo realizado y mantener la concentración en todo momento.

Una reacción que nunca deja de sorprender

Si el vuelo resulta espectacular para quien lo observa, también lo es la respuesta del público. Bonet asegura que, desde el aire, ve a los asistentes saludando con una mano mientras con la otra intentan grabar la escena con el móvil. Muchos espectadores describen la experiencia como "lo más bestia" que han visto nunca, mientras otros simplemente se quedan mirando al cielo sin creer lo que tienen delante.

Con cinco récords mundiales, varios hitos inéditos y un nuevo reto en el horizonte —viajar entre Mallorca y Madrid alternando carretera y vuelo con la misma moto—, Jaime Bonet sigue demostrando que la imaginación, la tecnología y la pasión por España también pueden despegar juntas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.