Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3, Zdenek Chovanec

El expiloto Zdenek Chovanec, ha muerto a los 21 años según ha informado la cuenta de la competición en sus redes sociales. Compitió en el campeonato del mundo de Fórmula 3 en 2021 y 2022. Ha fallecido por circunstancias que aun se desconocen

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022", afirmó el comunicado.

El piloto, que nació en Venezuela y tiene orígenes checos, corrió durante su carrera con licencia portuguesa. "Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresaron en redes sociales.

Compitió entre 2021 y 2022

En 2021 continuó su progresión con participaciones en el F3 Asian Championship y la Euroformula Open junto a Double R Racing, lo que le abrió las puertas de la FIA Fórmula 3. El equipo Charouz Racing System recurrió a él para las últimas citas de la temporada, iniciando así su andadura en la categoría soporte de la Fórmula 1.

Chovanek regresó a Charouz en 2022 para una segunda etapa en el campeonato. Tras esa etapa trató de reorientar su carrera hacia los GT. Su última aparición oficial se produjo en septiembre de 2023, cuando disputó una prueba de la Ultimate Cup Series en Estoril con un prototipo LMP3 de TS Corse.

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