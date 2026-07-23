Antena 3 Noticias
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

FÓRMULA 3

Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3, Zdenek Chovanec

El joven compitió en el campeonato del mundo de Fórmula 3. Nacido en Venezuela y con orígenes checos, compitió en 2021 y 2022.

Zdenek Chovanec

Zdenek Chovanec Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El expiloto Zdenek Chovanec, ha muerto a los 21 años según ha informado la cuenta de la competición en sus redes sociales. Compitió en el campeonato del mundo de Fórmula 3 en 2021 y 2022. Ha fallecido por circunstancias que aun se desconocen

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022", afirmó el comunicado.

El piloto, que nació en Venezuela y tiene orígenes checos, corrió durante su carrera con licencia portuguesa. "Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresaron en redes sociales.

Compitió entre 2021 y 2022

En 2021 continuó su progresión con participaciones en el F3 Asian Championship y la Euroformula Open junto a Double R Racing, lo que le abrió las puertas de la FIA Fórmula 3. El equipo Charouz Racing System recurrió a él para las últimas citas de la temporada, iniciando así su andadura en la categoría soporte de la Fórmula 1.

Chovanek regresó a Charouz en 2022 para una segunda etapa en el campeonato. Tras esa etapa trató de reorientar su carrera hacia los GT. Su última aparición oficial se produjo en septiembre de 2023, cuando disputó una prueba de la Ultimate Cup Series en Estoril con un prototipo LMP3 de TS Corse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

La gorra viral de Ferran Torres en la celebración

Publicidad

Deportes

La artista española Rosalía

Rosalía pide perdón a Argentina tras compartir un vídeo sobre la final del Mundial: "Mala mía"

Fabiola Mbulito

Muere ahogada la gran promesa del baloncesto canario, Fabiola Mbulito, a los 12 años

La segunda equipación del Real Madrid 2026-27

El Real Madrid presenta su segunda equipación para la temporada 2026-27: ¿Guiño a la era Mourinho?

Zdenek Chovanec
FÓRMULA 3

Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3, Zdenek Chovanec

La gorra viral de Ferran Torres en la celebración
EEUU

La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Pedro Porro cumple su promesa y regala su medalla de campeón del mundo a su abuelo: "Misión cumplida"
Mundial 2026

Pedro Porro cumple su promesa y regala su medalla de campeón del mundo a su abuelo: "Misión cumplida"

El lateral de España sorprendió a Antonio, la persona que le acompañó a entrenar cuando era un niño y que fue clave en sus primeros pasos como futbolista: "Es un orgullo", afirma entre lágrimas.

Imagen de los aficionados recibiendo a los jugadores de la selección argentina
Mundial 2026

Argentina recoge firmas para que la FIFA repita la final del Mundial

La campaña, iniciada en la plataforma Change.org, ya supera las 61.500 firmas.

Jaime Bonet lleva a España por los cielos: vuela en moto con la camiseta de la Selección

Jaime Bonet lleva a España por los cielos: vuela en moto con la camiseta de la Selección

Agresión aficionado bilbao

VIDEO | Agreden a un aficionado de La Roja en Bilbao por llevar una bandera de España

Gavi y Fabián reciben su peso en tomates en Los Palacios y Villafranca

Gavi, sobre la posible sanción a los argentinos: "No creo que deban suspenderlos"

Publicidad