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Juicio Maduro

Ya existe fecha para el juicio de Nicolás Maduro: el 1 de junio de 2027

La defensa del depuesto líder venezolano prevé solicitar la inmunidad para él y para su esposa, ambos acusados de delitos vinculados al narcotráfico.

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Jaime Álvarez
Publicado:

El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comenzará el próximo 1 de junio de 2027 en el estado norteamericano de Nueva York. Así lo ha afirmado el juez federal encargado del caso, Alvin Hellerstein, después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa presentan un calendario conjunto para ordenar los próximos pasos del procedimiento.

El expresidente venezolano se enfrenta a cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. Por su parte, Flores hace frente a cargos penales dentro del mismo procedimiento. El caso está en manos del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción estadounidense que ha llevado a cabo algunos de los procesos internacionales más relevantes vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

El calendario propuesto por las partes prevé que las actuaciones previas al juicio se desarrollen entre septiembre de este año y marzo de 2027. El objetivo es dar tiempo suficiente a la Fiscalía para entregar a la defensa las pruebas que considere oportunas, incluidos documentos clasificados relacionados con la investigación.

Inmunidad

Un punto clave del procedimiento es la estrategia que plantea la defensa, cuyo objetivo es solicitar la inmunidad para Maduro y su esposa. Los abogados sostienen que el proceso debe tener en cuenta la condición política que ambos mantenían en Venezuela antes de su detención.

Esa petición se constituye como una de las principales batallas jurídicas antes del inicio del juicio. Si prosperara, podría alterar el desarrollo del caso y en caso de ser rechazada, el proceso seguiría adelante hasta la vista prevista para junio de 2027.

Nueva etapa en Venezuela

La detención de Maduro ha abierto también una nueva etapa en la política venezolana. Tras su captura, Delcy Rodríguez, que hasta entonces ejercía como vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta encargada. Aunque ha criticado el operativo estadounidense contra el depuesto líder chavista, Rodríguez se ha mostrado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.

Este caso se perfila como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y diplomático de los próximos años. Además de las acusaciones penales, el juicio pone sobre la mesa cuestiones como la inmunidad de antiguos dirigentes y las consecuencias institucionales abiertas en Venezuela tras el cambio de poder.

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