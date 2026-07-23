Un investigado en el caso hidrocarburos asegura al juez que la comisión por el rescate de Plus Ultra era del 20%

Días después de la declaración del pagador y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, en la Audiencia Nacional donde reconoció que pactó con el expresidente socialista el 1% de comisión por el rescate y que la misión de este era intermediar entre cliente y consultor, un investigado en la causa hidrocarburos ha enviado un escrito al juez Calama.

El empresario José Luis Caramés Taboada ha trasladado el documento, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, al magistrado en el que asegura, y aclara, que la comisión ligada al rescate de la aerolínea Plus Ultra era del 20% y no del 1%. En el documento, remitido al Tribunal Central de Instancia, el pide que se incorpore al procedimiento la información que ya había aportado el pasado 18 de junio.

Esto llega después de que ElMundo y ABC, publicaran que Zapatero habría mediado en el rescate de Plus Ultra y que el presidente de la aerolínea habría respaldado esa versión. En esas informaciones también se hablaba de pagos y de supuestas compensaciones en "especie" vinculadas al expresidente del Gobierno. Concretamente el presidente de Plus Ultra decía que el socialista cobró medio millón, 69.000 euros.

"Julio Martínez Sola sigue la línea del amigo del expresidente y presenta un extenso escrito para ofrecer su colaboración con el juez José Luis Calama. Asegura que pagaron a Julito a través de billetes de avión en clase business por 1.500 euros cada uno", expone.

Comisión del 20%, no del 1%

El escrito presentado en el mes de junio, recogía que en una comida relacionada con Huawei se les habló de la posibilidad de ofrecer servicios de consultoría a varias empresas que llegarían de la mano de esa compañía y que hasta entonces era clientes de Sortis. Además explica que también se les ofreció la opción de gestionar parte de los fondos procedentes del rescate de Plus Ultra, porque afirma que llevaban una comisión del 20% y no sabían todavía cómo iban a cobrarla.

En vista de las posibilidades de negocio que se abrían a través de Huawei, deciden constituir la sociedad con la que trabajar. También advierte a la UCO de que lo va a llevar adelante, si se le autoriza, (y esto ocurre, dándoles el permiso para prestar la asesor í a e informar de ello)", remiten en el escrito.

Por ello Caramés recalca que la comisión no sería del 1%, como se ha dicho en algunos fragmentos de las declaraciones o escritos conocidos, sino del 20%. Además, subraya que él figura como investigado en estas diligencias y que le interesa que sus afirmaciones queden incorporadas oficialmente al procedimiento, especialmente a la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 4.

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