Incendios
Última hora de los incendios en España: El fuego en Almorox continúa activo tras llegar a Madrid y obliga a mantener evacuados a los vecinos
Sigue en directo las últimas novedades sobre la situación de los incendios en España.
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Una jornada más en la que el fuego sigue siendo el protagonista este verano, sobre todo en Castilla-La Mancha. En el municipio toledano de Almorox, el incendio forestal originado en el pinar de la urbanización El Pinar ha avanzado con rapidez hacia el suroeste de la Comunidad de Madrid.
El fuego obligó a evacuar varias urbanizaciones madrileñas, como El Encinar del Alberche, Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y La Estrella, además de confinar a otros núcleos y activar mensajes Es-Alert para que la población se refugiara o se desplazara a puntos seguros, mientras la UME se incorporaba a las labores de extinción. Horas después, parte de los evacuados pudieron regresar, aunque algunos seguían fuera de sus hogares.
Por su parte, el incendio de La Mierla, en Guadalajara, es hasta ahora el más grave del verano, con unas 32.000 hectáreas calcinadas tras más de seis días de fuego. Aunque ha entrado en fase de estabilización, aún no está completamente controlado y el viento sigue siendo una preocupación.
Se ha permitido el regreso a cinco de los 34 municipios evacuados: Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque. Sin embargo, todavía permanecen 29 pueblos desalojados y más de 1.500 personas llevan días fuera de casa. El Gobierno regional anunciará la declaración de zona catastrófica para la comarca.
En Huelva, el incendio en El Cerro del Andévalo ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar la emergencia a nivel 1 y ordenar el desalojo de Villanueva de las Cruces, con unos 400 vecinos, que debían dirigirse a Calañas. Mientras que el incendio de Ejulve, en Teruel, evoluciona favorablemente lo que ha permitido rebajar la emergencia a nivel 0, así como el regreso de los evacuados de Molinos, La Cañadilla y Cirujeda regresaran a sus hogares, además de reabrir carreteras cortadas. El fuego ha quemado unas 1400 hectáreas.
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Última hora de los incendios en España | Evolución favorable en Teruel
La situación mejora de forma en el incendio forestal de Ejulve, en Teruel. La evolución favorable del fuego ha permitido rebajar la emergencia al nivel cero.
Por ello, las personas que habían sido desalojadas han podido regresar a sus municipios después de varios días de incertidumbre. El balance provisional deja alrededor de 1.400 hectáreas afectadas por las llamas.
Última hora de los incendios en España | Trabajos positivos
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha avanzado que los trabajos para controlar el incendio de Almorox están siendo muy positivos, aunque apuntan que aún no se da por estabilizado hasta valorarlo con la luz del día.
En estos momento 15 medios terrestres y tres mandos están trabajando. Por el momento sigue cortada la circulación en las mismas carreteras: M-507, sentido Navalcarnero, y la N-403, sentido Toledo, en el cruce de ambas vías y la M-540.
Última hora de los incendios en España | Evacuación preventiva en Huelva
Se ha obligado a tomar medidas de emergencia para proteger a la población por el incendio en El Cerro del Andévalo en Huelva. La cercanía de las llamas hizo necesaria la evacuación preventiva de Villanueva de las Cruces, donde unos de 400 vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas.
La Junta de Andalucía activó el sistema de avisos "Es-Alert", enviando un mensaje a los teléfonos móviles de los residentes para informar de la situación y coordinar el desalojo de forma rápida y segura.
Última hora de los incendios en España | El peor de este verano
El incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, comienza a dar un respiro después de varios días de intenso trabajo.
El fuego ha entrado en fase de estabilización, aunque deja cerca de 32.000 hectáreas calcinadas, convirtiéndose en el peor incendio registrado este verano.
Cinco de los municipios evacuados ya han recibido autorización para regresar, mientras que otros 29 continúan desalojados por precaución. En total, más de 1.500 personas han permanecido fuera de sus hogares durante varios días.
Última hora de los incendios en España | El incendio en Almorox
Las horas más complicadas se han vivido en varias urbanizaciones cercanas, donde la Guardia Civil ha tenido que desalojar a los vecinos casa por casa ante la proximidad de las llamas.
Algunos inmuebles han resultado afectados, mientras que cientos de personas han pasado la noche fuera de sus viviendas por precaución.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) también se ha incorporado a las labores de extinción para reforzar el trabajo de los equipos que llevan horas combatiendo el incendio.
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