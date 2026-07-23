Última hora de los incendios en España: El fuego en Almorox continúa activo tras llegar a Madrid y obliga a mantener evacuados a los vecinos

Una jornada más en la que el fuego sigue siendo el protagonista este verano, sobre todo en Castilla-La Mancha. En el municipio toledano de Almorox, el incendio forestal originado en el pinar de la urbanización El Pinar ha avanzado con rapidez hacia el suroeste de la Comunidad de Madrid.

El fuego obligó a evacuar varias urbanizaciones madrileñas, como El Encinar del Alberche, Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y La Estrella, además de confinar a otros núcleos y activar mensajes Es-Alert para que la población se refugiara o se desplazara a puntos seguros, mientras la UME se incorporaba a las labores de extinción. Horas después, parte de los evacuados pudieron regresar, aunque algunos seguían fuera de sus hogares.

Por su parte, el incendio de La Mierla, en Guadalajara, es hasta ahora el más grave del verano, con unas 32.000 hectáreas calcinadas tras más de seis días de fuego. Aunque ha entrado en fase de estabilización, aún no está completamente controlado y el viento sigue siendo una preocupación.

Se ha permitido el regreso a cinco de los 34 municipios evacuados: Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque. Sin embargo, todavía permanecen 29 pueblos desalojados y más de 1.500 personas llevan días fuera de casa. El Gobierno regional anunciará la declaración de zona catastrófica para la comarca.

En Huelva, el incendio en El Cerro del Andévalo ha llevado a la Junta de Andalucía a elevar la emergencia a nivel 1 y ordenar el desalojo de Villanueva de las Cruces, con unos 400 vecinos, que debían dirigirse a Calañas. Mientras que el incendio de Ejulve, en Teruel, evoluciona favorablemente lo que ha permitido rebajar la emergencia a nivel 0, así como el regreso de los evacuados de Molinos, La Cañadilla y Cirujeda regresaran a sus hogares, además de reabrir carreteras cortadas. El fuego ha quemado unas 1400 hectáreas.

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