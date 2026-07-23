El Real Madrid presenta su segunda equipación para la temporada 2026-27: ¿Guiño a la era Mourinho?

El Real Madrid ya tiene nueva segunda equipación para la temporada 2026-27. El club blanco y adidas han presentado la camiseta que lucirá el equipo lejos del Santiago Bernabéu, un diseño que recupera el verde oscuro como color principal y que recuerda inevitablemente a una de las equipaciones más reconocibles de la última década.

Se trata de un tono que el conjunto madridista ya utilizó en la temporada 2012-13, cuando formó parte de la tercera equipación del equipo en la última campaña de José Mourinho durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid.

Ahora, con el técnico portugués de nuevo al frente del banquillo blanco, el club vuelve a apostar por una combinación que muchos aficionados asocian a aquella época.

Verde oscuro y detalles en blanco

Según explicó el Real Madrid en un comunicado, la nueva camiseta presenta un diseño en verde oscuro con detalles en blanco roto, una reinterpretación moderna de una combinación de colores ya utilizada por el club.

La prenda incorpora un patrón geométrico formado por las iniciales del Real Madrid y un cuello rematado con un ribete en blanco roto.

Otro de los elementos más llamativos es la presencia del trébol de adidas, el logotipo clásico de la marca alemana que vuelve a protagonizar una de las equipaciones del conjunto blanco.

Tecnología para mejorar el rendimiento

Más allá del diseño, adidas también ha incorporado sus últimas innovaciones técnicas.

La camiseta está confeccionada con la tecnología Climacool+, desarrollada para favorecer la transpiración, gestionar la humedad y mejorar la ventilación durante los partidos.

Según la firma deportiva, este sistema ayuda a mantener a los futbolistas más frescos incluso en las condiciones de mayor exigencia física.

Con esta nueva equipación, el Real Madrid recupera uno de los colores más recordados por sus aficionados y une pasado y presente en una temporada que estará marcada por el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu.

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